Απεργιακό «μπλόκο» στην ελληνική PISA – Αντίθετοι οι εκπαιδευτικοί στη μετατροπή των σχολείων σε εξεταστικά κέντρα.

Για μία ακόμη χρονιά, οι διαγνωστικές εξετάσεις για την ελληνική PISA με την συμμετοχή μαθητών της ΣΤ Δημοτικού και της Γ Γυμνασίου επιλεγμένων σχολείων στην επικράτεια διεξάγονται μετ' εμποδίων καθώς καταγράφηκε μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη στάση εργασίας που προκηρύχθηκε από την ΑΔΕΔΥ για την ΔΟΕ αλλά και από την ΟΛΜΕ. Η σημερινή μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών αποτέλεσε συνέχεια μιας σειράς αντιδράσεων απέναντι στο πλαίσιο των κυβερνητικών εκπαιδευτικών πολιτικών που συνδέεται με την κατηγοριοποίηση σχολικών μονάδων, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στη στάση εργασίας εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λογική της διαρκούς αξιολόγησης με ποσοτικά κριτήρια στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όπως επισημαίνουν, η εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους ανταγωνισμού και ταξινόμησης, αλλά πρέπει να παραμένει ένας χώρος παιδαγωγικής σχέσης, ισότητας και συμπερίληψης. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η εφαρμογή εργαλείων όπως η PISA, όταν αποσυνδέεται από τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, δεν αποτυπώνει ουσιαστικά την εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά συχνά οδηγεί σε απλουστευτικές συγκρίσεις και πιέσεις προς τα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι τέτοιες πρακτικές ενισχύουν την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού.

«Και φέτος ναυάγησαν τα σχέδια ΥΠΑΙΘΑ για τις εξετάσεις PISA»

Μάλιστα όπως τόνισαν στο Dnews «Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν οι μαθητές μας και τα σχολεία μας πειραματόζωα ενός ολέθριου πειράματος διάλυσης, ανταγωνισμού και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου. Μπλοκάραμε ξανά τις εξετάσεις PISA μαζί με κάθε προσπάθεια εφαρμογής των σχεδίων για μια κατηγοριοποιημένη και ιδιωτικοποιημένη εκπαίδευση βουτηγμένη στο άγχος και τον ανταγωνισμό. Oι εξετάσεις PISA εισάγουν μία ακόμα εξεταστική διαδικασία που επιδιώκει να περιορίσει κάθε εναπομείνουσα δραστηριότητα χαράς και δημιουργίας στο δημόσιο σχολείο, να το μετατρέψει σε ατέλειωτο εξεταστικό κάτεργο για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, που καλούνται να λογοδοτούν συνεχώς για το αν και πόσο επαρκείς και αποτελεσματικοί είναι. Από ένα σύστημα που μέχρι τώρα θεωρούσε ότι το σχολείο είναι αυτό που πρέπει να προσφέρει σε κάθε μαθητή περνάμε σ’ ένα διαφορετικό που θεωρεί ότι ο μαθητής είναι αυτός που πρέπει να δώσει και να ενισχύσει το σχολείο μέσω των επιδόσεων του. Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης της ΝΔ για ελεύθερη επιλογή σχολείου δεν θα πραγματοποιηθούν χωρίς ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των σχολείων με βάση μετρήσιμα αποτελέσματα. Δεν αφήσουμε να μετατραπούν τα δημόσια σχολεία σε εργοστάσια, οι μαθητές μας σε πελάτες και η εκπαίδευση σε εμπόρευμα.» Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις συλλογικές τους παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις, με στόχο την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου και του παιδαγωγικού του χαρακτήρα.

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημείωσε ότι «Πολλά σχολεία σήμερα γύρισαν την πλάτη στις πολυδιαφημισμένες εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν δυναμικά στην στάση εργασίας έοχντας αντιληφθεί ότι οι εν λόγω εξετάσεις δεν έχουν τίποτα απολύτως να προσφέρουν. Είναι πετυχημένη η στάση εργασίας μας παρά τις πιέσεις που ασκήθηκαν, την παραπληροφόρηση του ΥΠΑΙΘΑ.»

Γονείς Χανίων: « Δεν θέλουμε ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο που δε χωράειτις ανάγκες και τα όνειρα των μαθητών»

Αίσθηση προκαλεί και η τοποθέτηση της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων δ. Χανίων που στέκεται σθεναρά απέναντι στις εξεταστικές διαδικασίες της PISA. Οι γονείς στην αιχμηρή τους ανακοίνωση τονίζουν ότι «οι συγκεκριμένες εξετάσεις σε συνδυασμό με τη λεγόμενη “αξιολόγηση” και τις υπόλοιπες αντιεκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών αλλά και όσων σχεδιάζουν για το άμεσο μέλλον (πολλαπλό βίβλιο, εθνικό απολυτήριο), αποτελούν κομμάτια του ίδιου παζλ, της κατηγοριοποίησης σχολείων και μαθητών, της όξυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Εμείς οι γονείς δε θέλουμε και δεν παλεύουμε για να διαχωρίζονται τα παιδιά μας σε μαθητές α’ και β’ κατηγορίας. Για ένα σχολείο εξεταστικό κέντρο, που καλλιεργεί τον ανταγωνισμό και καταλήγει αποκρουστικό για τα παιδιά μας. Για ένα σχολείο που δε “χωράει” τις ανάγκες και τα όνειρα των μαθητών. Που τους κάνει να ασφυκτιούν. Για ένα σχολείο υποβαθμισμένο για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Για ένα σχολείο που θα υψώνει τείχη απέναντι στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν. Γι’ αυτό έχουμε χρέος να αντισταθούμε στους σχεδιασμούς υπουργείου και κυβέρνησης, στις κατευθύνσεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ! Παλεύουμε για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολόπλευρα ΟΛΑ τα παιδιά, θα τα βοηθά να συγκροτήσουν την προσωπικότητά τους, θα τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους και, όσα το επιθυμούν, να σπουδάσουν ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.»