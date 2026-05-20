Αμήχανη η κυβέρνηση βλέπει την ακρίβεια να τρώει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η έντονη γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τη συνεχή άνοδο της τιμής του Brent, διαμορφώνει ένα εκρηκτικό σκηνικό στην αγορά καυσίμων. Η ελληνική αγορά αντιδρά άμεσα στις διεθνείς πιέσεις, με τις τιμές να κινούνται σταθερά ανοδικά και χωρίς ορατό σημείο αποκλιμάκωσης.

Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πλέον εδραιωθεί πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις και περιορίζοντας αισθητά την κατανάλωση. Την ίδια ώρα, οι αποκλίσεις τιμών ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα, την περιφέρεια και τα νησιά παραμένουν τεράστιες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους καταναλωτές.

Εκρηκτική άνοδος στις τιμές καυσίμων

Παράγοντες της αγοράς και εκπρόσωποι των πρατηριούχων προειδοποιούν ότι νέες αυξήσεις θεωρούνται σχεδόν βέβαιες τις επόμενες ημέρες. Το ενδεχόμενο επιστροφής της αμόλυβδης κάτω από τα 2 ευρώ μοιάζει πλέον εξαιρετικά απομακρυσμένο.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, η τιμή διυλιστηρίου έχει ήδη αυξηθεί κατά περίπου 8 λεπτά ανά λίτρο μαζί με τον ΦΠΑ, ενώ η εικόνα στις διεθνείς αγορές παραμένει ασφυκτική.

Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Ασμάτογλου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, εκτίμησε ότι θα χρειαστούν περισσότεροι από έξι μήνες για να επανέλθουν οι τιμές πετρελαίου στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Όπως ανέφερε, τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ δεν απέκλεισε η αμόλυβδη να ξεπεράσει σύντομα ακόμη και τα 2,15 ευρώ το λίτρο.

Ο ίδιος εμφανίστηκε απαισιόδοξος για αποκλιμάκωση στο άμεσο μέλλον, τονίζοντας ότι η διεθνής αγορά πετρελαίου εξακολουθεί να επηρεάζεται έντονα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Ο πληθωρισμός «καίει» την αγορά

Η άνοδος στα καύσιμα λειτουργεί ως βασικός επιταχυντής του πληθωρισμού, συμπαρασύροντας τις τιμές σε βασικά αγαθά, τρόφιμα και υπηρεσίες.

Οι καταναλωτές δεν έχουν ακόμη δει πλήρως το πραγματικό κόστος της κρίσης στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 5,4% τον Απρίλιο, ενώ παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες, καθώς το κύμα ανατιμήσεων δεν παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης.

Παράλληλα, αυξήσεις καταγράφονται και στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων, ενώ σημαντικές πιέσεις δέχονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, ακριβώς στην έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Κυβερνητική αμηχανία απέναντι στην ακρίβεια

Μπορεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να δήλωσε πως «λυπάται» και «θυμώνει» με την ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά, ωστόσο η παραδοχή της δύσκολης κατάστασης δεν αρκεί για να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πραγματικότητα δείχνει πως οι τιμές σε σούπερ μάρκετ, καύσιμα και λογαριασμούς συνεχίζουν το ασταμάτητο ράλι ανόδου, ενώ η κυβέρνηση εμφανίζεται αμήχανη απέναντι στις ολοένα και ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις. Παρά τους εντατικούς ελέγχους για αισχροκέρδεια και τις εξαγγελίες περί παρεμβάσεων, η αγορά εξακολουθεί να κινείται ανεξέλεγκτα, με τα νοικοκυριά να βλέπουν το διαθέσιμο εισόδημά τους να συρρικνώνεται μήνα με τον μήνα.

Νέες αυξήσεις προ των πυλών

Σύμφωνα με τον Γιώργο Ασμάτογλου, εφόσον συνεχιστεί η άνοδος του αργού πετρελαίου, οι τιμές στα πρατήρια θα αυξηθούν περαιτέρω μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως εκτίμησε, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 2,14–2,15 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ενδέχεται να ξεπεράσει το 1,85 ευρώ. Στην περιφέρεια, οι τιμές μπορεί να αγγίξουν ακόμη και το 1,97 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, αν και ο συνολικός τζίρος των πρατηρίων αυξάνεται λόγω των υψηλότερων τιμών, η πραγματική κατανάλωση καυσίμων μειώνεται αισθητά, καθώς οι πολίτες περιορίζουν τις μετακινήσεις τους για να συγκρατήσουν τα έξοδά τους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ακρίβεια έχει παγιωθεί ως η μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική πίεση της περιόδου, με τις προοπτικές άμεσης αποκλιμάκωσης να παραμένουν εξαιρετικά περιορισμένες.

Συνεχείς αυξήσεις σε προϊόντα

Κόπωση, αβεβαιότητα, ανασφάλεια. Αυτό το τρίπτυχο εκφράζει τους Έλληνες καταναλωτές, οι οποίοι βλέπουν την ακρίβεια όχι μόνο να συνεχίζεται, αλλά και να αυξάνεται, συρρικνώνοντας το όποιο εισόδημα.

Σύμφωνα με την Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ για τον Απρίλιο του 2026, το 71% των πολιτών εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού του χειροτέρεψε το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ το 69% προβλέπει νέα επιδείνωση μέσα στο επόμενο έτος.

Ανάλογη εικόνα οικονομικής πίεσης και ψυχολογικής κόπωσης αποτυπώνει και η πανελλαδική έρευνα του ΙΕΛΚΑ. 6 στους 10 καταναλωτές έχουν ήδη αναβάλει αγορές ένδυσης και προσωπικών ειδών, ενώ περισσότεροι από τους μισούς περιορίζουν δαπάνες για διασκέδαση, εστίαση και διακοπές.

Παράλληλα, 42% δηλώνει ότι αναζητά περισσότερο προσφορές και εκπτώσεις, 40% στρέφεται σε φθηνότερα προϊόντα και 36% περιορίζει ακόμη και βασικές αγορές τροφίμων και ειδών παντοπωλείου.