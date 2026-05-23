Η τελευταία φορά που είδαμε το θρυλικό συγκρότημα στη χώρα μας ήταν και πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, τον Ιούλιο του 2022 στο πλαίσιο του Legacy of the Beast World Tour.

Σε ρυθμούς Iron Maiden κινείται το ΟΑΚΑ, καθώς από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου εκατοντάδες φίλοι της θρυλικής μπάντας σχηματίζουν ουρές έξω από το ΟΑΚΑ, περιμένοντας την είσοδό τους για τη μεγάλη συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές.

Η προσέλευση ξεκίνησε αρκετές ώρες πριν το άνοιγμα των πυλών, με το κοινό να καταφθάνει οργανωμένα αλλά και ενθουσιασμένο, δημιουργώντας ήδη εικόνες μεγάλης μουσικής γιορτής στην Αθήνα.

Η διοργάνωση έχει προβλέψει συγκεκριμένες ώρες εισόδου και ροή κοινού, ωστόσο η μαζική προσέλευση έχει ήδη διαμορφώσει μεγάλες ουρές τόσο στις κεντρικές εισόδους όσο και στις ζώνες ελέγχου εισιτηρίων.

Η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ αναμένεται να ξεκινήσει το βράδυ, με τη σκηνή να φιλοξενεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά live shows της χρονιάς, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας “Run For Your Lives”, που σηματοδοτεί τα 50 χρόνια πορείας του συγκροτήματος στη heavy metal σκηνή.

Τη συναυλία των Maiden στο ΟΑΚΑ θα ανοίξουν οι Anthrax στις 19:00 ενώ οι Iron Maiden θα εμφανιστούν στη σκηνή στις 20:40.