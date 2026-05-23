Οι Iron Maiden εμφανίζονται απόψε το βράδυ στο ΟΑΚΑ μπροστά στους χιλιάδες θεατές τους.

Οι πόρτες του ΟΑΚΑ πρόκειται να ανοίξουν στις 17:00, ώστε οι fan των Iron Maiden να πάρουν τις θέσεις τους στο στάδιο. Οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, ενώ το αγαπημένο συγκρότημα θα ξεκινήσει την εμφάνισή του στις 20:40.

Μιας και ο καιρός είναι βροχερός, η διοργανώτρια εταιρεία κάνει έκκληση στους θαυμαστές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται.

Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος σε θεατές που φέρουν τσάντες ή σακίδια πλάτης με διαστάσεις μεγαλύτερες από το μέγεθος Α4.

Η πώληση εισιτηρίων συνεχίζεται κανονικά αν και οι θέσεις για την αρένα έχουν ήδη εξαντληθεί.

Οδηγίες πρόσβασης

Όσοι έχουν αγοράσει εισιτήρια για την αρένα, μπορούν να εισέλθουν από όλες τις διαθέσιμες προσβάσεις του σταδίου, όπως τις εισόδους Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, Ιασώ και Πεζογέφυρας, καθώς και από την Πύλη ΣΤ στη Λεωφόρο Σπύρου Λούη, ακολουθώντας την ειδική σήμανση προς τον χώρο ορθίων.

Αυτοί που επέλεξαν τις κερκίδες, η προσέλευση γίνεται και πάλι από τις ίδιες γενικές εισόδους και την Πύλη ΣΤ. Στη συνέχεια, η καθοδήγηση γίνεται προς τρία συγκεκριμένα σημεία εισόδου.

Η Είσοδος Καθήμενων 1 εξυπηρετεί τις Θύρες 25, 26, (ΡΑ-ΡΒ), 28, 29, 30, 31 και 33

Η Είσοδος Καθήμενων 2 εξυπηρετεί τις Θύρες 2, 3 και 5.

Η Είσοδος Καθήμενων 8 εξυπηρετεί τις Θύρες 6, 7, 8, 9 και 11.

Όσοι μεταβούν στο ΟΑΚΑ με τα οχήματά τους, διατίθεται δωρεάν πάρκινγκ με δυνατότητα πρόσβασης από τη Λεωφόρο Κύμης.

Σχετικά με τους κατόχους εισιτηρίων ΑμεΑ και τους συνοδούς τους, έχει προβλεφθεί ειδικό voucher για τη στάθμευση των οχημάτων τους μέσω της Πύλης Β, το οποίο θα τους αποσταλεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Για όσους επιλέξουν τα ΜΜΜ και τον σταθμό «Ειρήνη», έχει οριστεί συγκεκριμένο σημείο συνάντησης (Meeting Point) δίπλα στο Box Office, κοντά στην είσοδο 1-35, με προγραμματισμένες ώρες συγκέντρωσης στις 17:00, στις 18:00 και στις 19:00.