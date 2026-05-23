Καλεσμένος στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN BEYOND, με τους δημοσιογράφους Χρήστο Τσιγουρή και Χρύσα Φώσκολου, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.



Στον απόηχο της νέας θεσμικής εκτροπής της κυβέρνησης, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε, αρχικά, πως «το σήμα του κ. Βορίδη ότι όσο και να αδικείσαι, ό,τι παρανομία και να βλέπεις, δεν πρέπει να κάνεις μήνυση γιατί όποια μήνυση, -λέει-, γίνεται κατά αγνώστου, μπαίνει στο αρχείο, θα μας κάνει να σκίσουμε τα πτυχία μας κανονικά. Μήνυση αντίστοιχη έγινε από το Νίκο Ανδρουλάκη και φτάσαμε στην καταδίκη τεσσάρων και σε μια απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου που είπε να γίνει έρευνα για κατασκοπεία».



Κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει «συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη για την προπαγάνδα και όλο το ψευδοαφήγημα που κατέρρευσε στη Βουλή από τον κ. Δεμίρη. Τέσσερα χρόνια του έλεγαν “έλα να σε ενημερώσουμε στο αυτί και προφορικά” και ο κ. Δεμίρης είπε ότι δεν είχε καμία εικόνα για τους λόγους παρακολούθησης και ότι δεν βρήκε φυσικό φάκελο με την αίτηση. Άφησε να εννοηθεί ότι μπορεί και να έγινε προφορικά η εντολή παρακολούθησης, στο μιλητό.

Και αυτό, αν αφορά τον Ανδρουλάκη, μπορεί να αφορά και τον Γεωργιάδη και τον Δένδια και τον Χατζηδάκη και πάρα πολλά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν και ήταν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ακούμε, επίσης, ότι αυτεπαγγέλτως θα γίνουν όλα. Δεν έγινε τίποτα αυτεπαγγέλτως. Έγιναν όλα μετά από μηνυτήριες αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη».



Ο Εκπρόσωπος Τύπου υπενθύμισε ότι το 2022 έγινε εξεταστική επιτροπή, στην οποία «το σώμα της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αναφέρει ότι υπάρχουν μάρτυρες, που έγιναν αποδεκτές οι μαρτυρίες τους, οι οποίοι λένε ότι πήγαιναν με σκονάκι με στημένες ερωτήσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, έγινε μια εξεταστική με την τράπουλα σημαδεμένη. Όμοια, λοιπόν, πήγε να γίνει τώρα. Δεν απαντάει η κυβέρνηση. Γιατί τότε 120, γιατί τώρα 151;

Ο κ. Ρωμανός είπε χθες ότι «τώρα σκεφτήκαμε να βάλουμε το παρεμπίπτον ζήτημα». Άρα μας λέει ξεκάθαρα η κυβέρνηση, ότι τώρα επιλέξαμε να το κάνουμε αυτό.

Τι δεν καταλαβαίνω εγώ; Η εθνική ασφάλεια είναι πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και… δεν πρέπει να μιλήσουμε στη Βουλή, μας λέει η κυβέρνηση. Αλλά, όταν παρακολουθούν τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν μας πολυνοιάζει. Ή όταν παρακολουθούν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον Υπουργό που υπογράφει τις επενδύσεις, δεν μας πειράζει. Αυτή είναι μια α λα καρτ αντίληψη της εθνικής ασφάλειας».

Δεν παρέλειψε να απαντήσει και στις επιθέσεις των κυβερνητικών στελεχών για τη διαρροή διαλόγων από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, σημειώνοντας:

«Σας παραπέμπω στα δημοσιεύματα του 2022 και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δραβίλλας, Βλάχου, Κοντολέων, Ρουμπάτης. Θα δείτε τα δημοσιεύματα όπου κυβερνητικές πηγές δίνουν το σύνολο των διαλόγων. Τότε τους βόλευε».

Καταλόγισε, παράλληλα, στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, ψέματα καθώς ισχυρίστηκε ότι οι κοινοί στόχοι παρακολούθησης Predator-ΕΥΠ είναι 11, ενώ είναι 27.



Κληθείς να σχολιάσει το νεοϊδρυθέν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς εκτίμησε ότι «έχει επιλέξει μια ατζέντα που φαίνεται να ακουμπάει στο μαλακό υπογάστριο του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία χάνει πολλαπλά. Διότι και το δεξιό κομμάτι έχει άλλες επιλογές, αλλά παράλληλα και ο παραδοσιακός κόσμος της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνεται ότι ένα κόμμα που εκπροσωπείται από τον Άδωνι Γεωργιάδη δεν έχει καμία σχέση με το ιστορικό κόμμα του Κωνσταντίνου και του Κώστα Καραμανλή».

Όσον αφορά στον κ. Τσίπρα και την κριτική που δέχεται το ΠΑΣΟΚ από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Εκπρόσωπος Τύπου διερωτήθηκε «γιατί υπάρχει α λα καρτ κριτική περί μοναχικού δρόμου στο ΠΑΣΟΚ, ενώ ο κ. Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει μοναχικό δρόμο» και κατέληξε:

«Ο κόσμος θέλει συνέπεια, ανθεκτικότητα, πολιτικό σχέδιο, δομική και πολυθεματική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Και σήμερα έχουμε δύο διακριτικά πολιτικά σχέδια: ή συνεχίζουμε την πολιτική αυτή με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως με συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο ή επιλέγουμε ΠΑΣΟΚ και έχουμε κυβέρνηση προοδευτική με άλλο στίγμα».