Για 5η φορά στην Ιστορία της Euroleague ή του Κυπέλλου Πρωταθλητριών θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης, στον τελικό της διοργάνωσης.

Αυτή τη φορά, στην Αθήνα και στο T-Center, την Κυριακή (24/5, 21:00). Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, κι ενώ τις δύο νίκες της επί της ομάδας του Πειραιά τις πέτυχε επί ισπανικού εδάφους.

Σαραγόσα 1995, Λονδίνο 2013, Μαδρίτη 2015 και Κάουνας 2023 ήταν οι πόλεις και οι χρονιές που το τρόπαιο υπήρξε... υπόθεση των δύο μεγάλων συλλόγων της Ελλάδας και της Ισπανίας. Τρία «όχι» και ένα «ναι» από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη φορά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να μειώσουν σε 3-2 στις «μάχες» τελικών με τη «βασίλισσα» και να ράψουν το 4ο αστέρι στην ερυθρόλευκη φανέλα, μέσα στο T-Center της Αθήνας.

Ο πρώτος τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης έλαβε χώρα στη Σαραγόσα, το 1995, στο δεύτερο φάιναλ φορ της Ιστορίας του Ολυμπιακού, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 73-61 έχοντας προπονητή των Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, ο οποίος την προηγούμενη χρονιά, στο Τελ Αβίβ το 1994 είχε νικήσει τον Ολυμπιακό στον τελικό ως προπονητής της Μπανταλόνα. Προπονητής του Ολυμπιακού στη Σαραγόσα το 1995 ήταν ο αείμνηστος Γιάννης Ιωαννίδης.

Στο Λονδίνο το 2013, ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκε τη «βασίλισσα» με προπονητή τον Πάμπλο Λάσο στον τελικό, αλλά τη νίκησε με 100-88 με εκείνα τ' απίστευτα τρίποντα του Βασίλη Σπανούλη.

Το 2015 στη Μαδρίτη η Ρεάλ, πάλι με τον Πάμπλο Λάσο στην τεχνική ηγεσία, νίκησε άνετα με 78-59 την ομάδα του Πειραιά που είχε όρθιο στον πάγκο της τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.

Η πιο επώδυνη ήττα, για τον Ολυμπιακό, χωρίς αμφιβολία σε τελικό από τη Ρεάλ Μαδρίτης (Τσους Ματέο ο προπονητής της «βασίλισσας» ήρθε στο Κάουνας το 2023, όταν ο Σέρχιο Γιουλ, στα 3,2΄΄ με σουτ «μαχαιριά στην καρδιά» για τον Ολυμπιακό, νίκησε με έναν πόντο (79-78), κι ενώ ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί ακόμη και με +12 πόντους. Στο Κάουνας είχε επιβεβαιωθεί και η... κατάρα της πρώτης θέσης της κανονικής περιόδου, αφού ο Ολυμπιακός με προπονητή τον Γιώργο Μπαρτζώκα είχε τερματίσει πρώτος στην κανονική περίοδο. Πρώτος ήταν και το 2025 στο Άμπου Ντάμπι ο Ολυμπιακός που όμως αποκλείστηκε από τον ημιτελικό (από τη Μονακό), πρώτος στη regular season είναι και φέτος... αλλά ελπίζει πως αυτή τη φορά θα «σπάσει» επιτέλους... η κατάρα.

Στο Κάουνας, το 2023, η Ρεάλ Μαδρίτης έγινε και η πρώτη ισπανική ομάδα που κατέκτησε το τρόπαιο μετά από νίκη της σε clasico στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Στους πέντε ημιτελικούς που είχαν προηγηθεί ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague, ποτέ ξανά δεν είχε κτακτήσει τον τίτλο η νικήτρια. Στην Αθήνα φέτος (2026), η Ρεάλ Μαδρίτης μπορελι να μην απέκλεισε την Μπαρτσελόνα, αλλά απέκλεισε μια άλλη ισπανική ομάδα, τη Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο το 2013 είχε τον Κώστα Παπανικολάου, τον μοναδικό παίκτη από το ρόστερ του 2026. Στη Μαδρίτη το 2015 ο Κώστας Παπανικολάου απουσίαζε, αφού αγωνιζόταν στο ΝΒΑ και τους Χιούστον Ρόκετς. Ήταν, όμως ξανά στο ρόστερ του Ολυμπιακού το 2023 ως αρχηγός πλέον, αφού ο Γιώργος Πρίντεζης είχε «κρεμάσει τα παπούτσια του» τον Ιούνιο του 2022 μετά το φάιναλ φορ του Βελιγραδίου. Μαζί με τον Κώστα Παπανικολάου, από το φετινό ρόστερ ήταν και οι Σάσα Βεζένκοφ, Τόμας Ουόκαπ, Άλεκ Πίτερς, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Μουσταφά Φαλ και Σακίλ ΜακΚίσικ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, στο Λονδίνο το 2013, στη Μαδρίτη το 2015 και στο Κάουνας το 2023 είχε έναν παίκτη που βρίσκεται και στο φετινό (2026) ρόστερ της... τον 38χρονο σήμερα Σέρχιο Γιουλ! Από το ρόστερ της στο Κάουνας το 2023 διατηρεί έως σήμερα στην Αθήνα, εκτός του Σέρχιο Γιουλ και τους Μάριο Χεζόνια, Έντι Ταβάρες (εκτός λόγω τραυματισμού στο φάιναλ φορ του 2026).