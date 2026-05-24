Βίντεο από τοπικά μέσα ενημέρωσης κατέγραψαν πυκνά σύννεφα δακρυγόνων να καλύπτουν την αυλή και τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στην Τουρκία, όταν αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποίησαν έφοδο στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP, κάνοντας χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν συγκεντρωμένους υποστηρικτές του κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκατοντάδες πολίτες είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από τα γραφεία του CHP προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο προσωρινού επιτρόπου που είχε οριστεί από τις αρχές. Η περιοχή τέθηκε από νωρίς υπό αυστηρό αστυνομικό κλοιό, με δρόμους να αποκλείονται και ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας να αναπτύσσονται περιμετρικά του κτιρίου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να απομακρύνουν το πλήθος, χρησιμοποιώντας χημικά και δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές αντέδρασαν έντονα, καταγγέλλοντας αυταρχικές πρακτικές και περιορισμό της πολιτικής δράσης της αντιπολίτευσης.

Την ίδια στιγμή, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε απαγόρευση διαδηλώσεων σε αρκετές συνοικίες της Κωνσταντινούπολης, ενώ αναφέρθηκαν και προβλήματα πρόσβασης σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και εφαρμογές επικοινωνίας.

Η ένταση είχε ξεκινήσει από την Πέμπτη, όταν εφετείο ακύρωσε την εκλογή του Οζγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του CHP, κρίνοντας άκυρη την εσωκομματική διαδικασία του Νοεμβρίου 2023. Το δικαστήριο αποφάσισε την επαναφορά του πρώην προέδρου Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο οποίος ηγήθηκε του κόμματος επί 13 χρόνια χωρίς να κερδίσει εθνικές εκλογές.

«Βρισκόμαστε στην πατρίδα μας, στα κεντρικά γραφεία του CHP… Βρισκόμαστε στο γραφείο που μας εμπιστεύτηκε ο Ατατούρκ. Δεχόμαστε επίθεση. Το έγκλημά μας είναι ότι 47 χρόνια μετά καταφέραμε να φέρουμε το κόμμα στην πρώτη θέση, το έγκλημά μας είναι ότι νικήσαμε το AKP, το έγκλημά μας είναι ότι μπήκαμε σε έναν εσωτερικό αγώνα στο CHP και, μετά την ήττα στις τελευταίες εκλογές, ενώσαμε τις δυνάμεις μας με όσους ζητούσαν "αλλαγή" ενάντια σε όσους αντιστέκονταν στην αλλαγή της, για να φέρουμε το κόμμα στην πρώτη θέση. Υπάρχει μια συμμαχία εκείνων που δεν μπορούν να χωνέψουν την επιτυχία μας», είπε ο Οζέλ από τα γραφεία του κόμματος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

Κόμματα της αντιπολίτευσης και στελέχη του CHP κάνουν λόγο για πολιτική παρέμβαση στη Δικαιοσύνη και προσπάθεια αποδυνάμωσης του κόμματος, σε μια περίοδο όπου εντείνονται τα σενάρια για πρόωρες εκλογές. Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, που θεωρείται ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, παραμένει προφυλακισμένος από τον Μάρτιο του 2025, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες διαφθοράς.

Η πλειοψηφία των στελεχών και υποστηρικτών του CHP έχει ταχθεί στο πλευρό του Οζέλ, παραμένοντας στα κεντρικά γραφεία του κόμματος και αρνούμενη να παραδώσει τη διοίκηση στη νέα ηγετική ομάδα. Η κατάσταση οξύνθηκε περαιτέρω όταν η αστυνομία προχώρησε σε επιχείρηση εκκένωσης του κτιρίου, έπειτα από αίτημα της πλευράς του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου και με την έγκριση του κυβερνήτη της Άγκυρας.

