Πώς το ΑΙ έχει γίνει μέρος του DNA του ΟΤE.

Τον καθοριστικό ρόλο των ψηφιακών υποδομών για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης ανέδειξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο Growthfund Investor Summit 2026.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι οι δικτυακές υποδομές αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη στην ΑΙ εποχή. Όπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν μπορεί να υπάρξει AI-ready οικονομία χωρίς AI-ready δικτυακές υποδομές. Τα δίκτυα είναι η προϋπόθεση της εξέλιξης, οι λεωφόροι πάνω στις οποίες τρέχουν όλες οι εφαρμογές».

Ο επικεφαλής του ΟΤΕ επισήμανε ότι οι ανάγκες των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης πολλαπλασιάζονται διαρκώς και απαιτούν δίκτυα με ελάχιστο latency, αυξημένες δυνατότητες upload, δυναμικό slicing, υψηλή ασφάλεια και υπολογιστική ισχύ. Όπως ανέφερε, ο ΟΤΕ διασφαλίζει ότι στη νέα ΑΙ πραγματικότητα, η χώρα διαθέτει τη συνδεσιμότητα που χρειάζεται.

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Στην κινητή, τα δίκτυα του ΟΤΕ κάνουν τη χώρα να ξεχωρίζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα, η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G δικτύου του ξεπερνά το 99% και του 5G SA το 82%. Χάρη σε αυτό το 5G SA δίκτυο, η Ελλάδα αναδείχτηκε 1η στην Ευρώπη και 4η στον κόσμο όσον αφορά στις ταχύτητες download, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Ookla. Η συμβολή του ΟΤΕ είναι καθοριστική και στη σταθερή, με τις επενδύσεις του να ανεβάζουν την Ελλάδα όλο και ψηλότερα στον ψηφιακό χάρτη. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, το 2025, τα δίκτυα οπτικών ινών στην Ελλάδα αναπτύχθηκαν με ρυθμό τετραπλάσιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Σήμερα, ο Όμιλος διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα, με την υποδομή του να καλύπτει πάνω από 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και συνεχώς να επεκτείνεται, με στόχο να φτάσει τα 3,5 εκατ. έως το 2030.

Σε ερώτηση σχετικά με την υιοθέτηση του AI, ο κ. Νεμπής τόνισε ότι ο ΟΤΕ δεν ανακαλύπτει τώρα την Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς την αξιοποιεί εδώ και χρόνια, ενώ πρόσφατα έχει αναχθεί σε πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου. «Στόχος μας είναι να εξελιχθούμε σε μια digital first και σταδιακά σε μία AI native εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», επισήμανε.

Σε αυτή την κατεύθυνση, το ΑΙ έχει γίνει ήδη μέρος του DNA του ΟΤΕ, με την εταιρεία να έχει βάλει το ΑΙ στην καθημερινότητα των ανθρώπων του, αλλά και των πελατών του.

Ειδικότερα, ο Όμιλος αναπτύσσει AI Assistants σε διαφορετικές λειτουργίες, αξιοποιεί Conversational AI στην εξυπηρέτηση πελατών και διαθέτει στους ανθρώπους του το AskT, έναν καινοτόμο AI βοηθό που βασίζεται στην τεχνολογία της OpenAI. Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής, ήδη πάνω από το 25% των διαδικασιών της εταιρείας είναι AI augmented, με στόχο το ποσοστό αυτό να φτάσει το 40% έως το τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα, ο ΟΤΕ μεταφέρει την τεχνογνωσία που αποκτά από τον δικό του μετασχηματισμό σε όλους τους πελάτες του. Για τις επιχειρήσεις, η εταιρεία, με τη συνδρομή της μητρικής TELEKOM, χτίζει ένα portfolio εξειδικευμένων λύσεων για όλες τις ανάγκες. Μεταξύ άλλων, έχει λανσάρει νέες υποδομές Data Center για υπηρεσίες Business Cloud, συμπεριλαμβανομένων λύσεων GPU-as-a-Service για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε υψηλή υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές AI, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν από την αρχή δικές τους υποδομές.

Σε ό,τι αφορά το ευρύ κοινό, ο επικεφαλής του ΟΤΕ μίλησε για «εκδημοκρατισμό του ΑΙ». Όπως ανέφερε, «ο ΟΤΕ προσφέρει κορυφαία AI εργαλεία (π.χ. Perplexity, ElevenLabs, Picsart) μέσα από το Magenta AI που είναι διαθέσιμο στο COSMOTE TELEKOM app. Στόχος μας είναι να φέρουμε το ΑΙ στα χέρια όλων».