Η πλατφόρμα EduCoach είναι ήδη πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη στο κοινό ενόψει της περιόδου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

Μια νέα εποχή στον επαγγελματικό προσανατολισμό εγκαινιάζει το EduCoach, η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα στην Ελλάδα που αξιοποιεί τεχνολογία αιχμής, επιστημονικές μεθόδους και αξιόπιστα δεδομένα για να προσφέρει εξατομικευμένη καθοδήγηση σπουδών και συμβουλές επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους μαθητές του Λυκείου.

Εντοπίζοντας το μεγάλο κενό που εξακολουθεί να υπάρχει στον επαγγελματικό προσανατολισμό στη χώρα μας, τρεις φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και τελειόφοιτοι μεταπτυχιακού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Φοίβος Προεστάκης, ο Γιάννης Καρυωτάκης και ο Βαγγέλης Τάλος, συνεργάστηκαν με τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευάγγελο Διοικητόπουλο, και δημιούργησαν μια πλατφόρμα που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τις ανάγκες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και έρχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μαθητές και υποψήφιοι επιλέγουν τις σπουδές και σχεδιάζουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Το EduCoach μετατρέπει μία από τις σημαντικότερες και πιο αγχωτικές αποφάσεις της ζωής των μαθητών σε μια ξεκάθαρη, προσωποποιημένη και τεκμηριωμένη διαδικασία, όπου κάθε επιλογή βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και όχι στη διαίσθηση ή στην τύχη.

Η πλατφόρμα αντλεί και αξιοποιεί ερευνητικούς δείκτες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σε συνδυασμό με επίσημα στοιχεία της αγοράς εργασίας και ολόκληρου του χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αξιοποιώντας παράλληλα τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρει έγκυρη, αξιόπιστη και εύκολα κατανοητή πληροφόρηση, τόσο για τους μαθητές όσο και για τους γονείς τους.

Η ομάδα του EduCoach δημιούργησε το εργαλείο που θα ήθελε η ίδια να έχει στη διάθεσή της όταν ήταν 18 χρονών, συγκεντρώνοντας σε μία μόνο πλατφόρμα πληροφορίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ατελείωτες ώρες αναζήτησης και τη συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέσα από το EduCoach, οι μαθητές μπορούν να ανακαλύψουν:

Ποιες σχολές τους ταιριάζουν πραγματικά , με βάση την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντά και τα μόριά τους.

, με βάση την προσωπικότητα, τα ενδιαφέροντά και τα μόριά τους. Τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε πτυχίου, με στοιχεία για τους μισθούς, τη ζήτηση και την ανθεκτικότητα του επαγγέλματος απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

κάθε πτυχίου, με στοιχεία για τους μισθούς, τη ζήτηση και την ανθεκτικότητα του επαγγέλματος απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα , από τα μαθήματα, τους καθηγητές και τα συγγράμματα έως τα προγράμματα Erasmus και το κόστος φοιτητικής ζωής σε κάθε πόλη.

, από τα μαθήματα, τους καθηγητές και τα συγγράμματα έως τα προγράμματα Erasmus και το κόστος φοιτητικής ζωής σε κάθε πόλη. Εξειδικευμένους δείκτες για τις σπουδές και την αγορά εργασία, όπως οι διακυμάνσεις των βάσεων εισαγωγής, οι εκτιμώμενες αμοιβές στα πρώτα επαγγελματικά βήματα, αλλά και ο καινοτόμος δείκτης ανθεκτικότητας κάθε επαγγέλματος απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Παράλληλα, η πλατφόρμα διαθέτει έναν ψηφιακό βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος απαντά σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, σε οποιαδήποτε ερώτηση που μπορεί να έχουν οι μαθητές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, τις κατευθύνσεις και τις δυνατότητες κάθε πανεπιστημιακού τμήματος.

«Δημιουργήσαμε το EduCoach με όραμα η επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα μας να πάψει να βασίζεται στην τύχη και να γίνει αποτέλεσμα συνειδητών και τεκμηριωμένων επιλογών. Διαμορφώνουμε τις συνθήκες ώστε η αγορά εργασίας να γίνει προσβάσιμη και κατανοητή για όλους, δίνοντας στα παιδιά τα σωστά εργαλεία για να πάρουν την πρώτη μεγάλη απόφαση της ζωής τους - με αυτοπεποίθηση και σιγουριά.» σημειώνει η ιδρυτική ομάδα του EduCoach.

Η πλατφόρμα EduCoach είναι ήδη πλήρως λειτουργική και διαθέσιμη στο κοινό ενόψει της περιόδου υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: https://educoach.io/