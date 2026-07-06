«Σε 20 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε το καθαρά καπιταλιστικό πλαίσιο πιθανότατα δεν θα εξηγεί πλέον επαρκώς την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπιλ Γκέιτς εκτιμά ότι η ταχεία εξάπλωση της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε βαθιές ανατροπές στην αγορά εργασίας και να επαναπροσδιορίσει συνολικά τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες.

Μιλώντας σε podcast του συνιδρυτή της Zerodha, Nikhil Kamath, ο συνιδρυτής της Microsoft περιέγραψε ένα μέλλον στο οποίο η AI δεν θα αποτελεί απλώς ένα εργαλείο παραγωγικότητας, αλλά έναν παράγοντα που θα αλλάξει τη βασική λογική πάνω στην οποία στηρίζονται τα σημερινά οικονομικά συστήματα. Όπως σημείωσε, ο σύγχρονος καπιταλισμός βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έννοια της έλλειψης, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, έλλειψη γιατρών, δασκάλων και εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς. Αυτή ακριβώς η έλλειψη καθορίζει τις τιμές, τους μισθούς και τις οικονομικές ισορροπίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γκέιτς, η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να ανατρέψει αυτή τη θεμελιώδη συνθήκη, καθώς θα είναι σε θέση να καλύπτει μεγάλο μέρος αυτών των αναγκών, προσφέροντας «ψηφιακή νοημοσύνη» σε κλίμακα που σήμερα δεν είναι εφικτή.

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Το παράδειγμα της υγείας

Ο Γκέιτς έφερε ως βασικό παράδειγμα τον τομέα της υγείας, όπου σήμερα οι ανισορροπίες είναι έντονες ακόμη και σε ανεπτυγμένα συστήματα. Η έλλειψη γιατρών και εξειδικευμένου προσωπικού δημιουργεί καθυστερήσεις και περιορισμούς στην πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας. Κατά τον ίδιο, η AI μπορεί να λειτουργήσει ως «πολλαπλασιαστής ιατρικής γνώσης», υποστηρίζοντας τη διάγνωση, την ανάλυση δεδομένων και τη λήψη αποφάσεων, μειώνοντας έτσι το χάσμα ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Σε αυτό το πλαίσιο, ο Γκέιτς εκτιμά ότι η εργασία θα μετασχηματιστεί βαθιά. Οι άνθρωποι ενδέχεται να εργάζονται λιγότερες ώρες, να αυξηθεί η ευελιξία στην απασχόληση, ενώ δεν αποκλείεται να επανεξεταστεί και η έννοια της πρόωρης συνταξιοδότησης. Παράλληλα, τονίζει ότι η κοινωνία θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει «παραγωγικότητα» και «αξία», σε έναν κόσμο όπου μεγάλο μέρος της σημερινής ανθρώπινης εργασίας μπορεί να εκτελείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η μεγάλη ανατροπή που «βλέπει» ο Μπιλ Γκέιτς στον καπιταλισμό

«Σε 20 χρόνια, η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει αλλάξει τα πράγματα σε τέτοιο βαθμό, ώστε το καθαρά καπιταλιστικό πλαίσιο πιθανότατα δεν θα εξηγεί πλέον επαρκώς την πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Γκέιτς, η αλλαγή αυτή δεν ανήκει σε ένα μακρινό σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μπορεί να αρχίσει να διαμορφώνεται μέσα στις επόμενες δύο έως τρεις δεκαετίες, φέρνοντας τις νεότερες γενιές αντιμέτωπες με έναν κόσμο όπου η εργασία και η παραγωγικότητα θα είναι διαρθρωμένες σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από το σημερινό. Το αποτέλεσμα, όπως τονίζει, θα είναι μια αναγκαστική επανεξέταση όχι μόνο της αγοράς εργασίας, αλλά και του ίδιου του καπιταλιστικού μοντέλου, όπως το γνωρίζουμε σήμερα.