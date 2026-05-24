Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση. Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο.

Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία με τέσσερις τύπους πυραύλων- Oreshnik, Iskander, Kinzhal και Zircon (Ορέσνικ, Ισκαντέρ, Κινζάλ και Ζιρκόν)- σε νυχτερινές επιθέσεις σήμερα, σε αντίποινα για τα πλήγματα του Κιέβου σε μη στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, όπως μετέδωσαν κρατικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι επιθέσεις, όλες επιτυχείς, πραγματοποιήθηκαν κατά εγκαταστάσεων της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, αεροπορικών βάσεων και άλλων επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Το Reuters επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να εξακριβώσει ανεξάρτητα αναφορές για το πεδίο των μαχών.

Η Ρωσία έπληξε την πόλη Μπίλα Τσέρκβα στην ουκρανική περιφέρεια του Κιέβου με βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ορέσνικ, δήλωσε σήμερα νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ύστερα από μεγάλη νυχτερινή ρωσική επίθεση.

Ο ίδιος δήλωσε ότι τουλάχιστον 83 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επίθεση, που έγινε με 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 90 πυραύλους.

Τέσσερις νεκροί στο Κίεβο

Επίσης, η Ρωσία έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Κιέβου με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Oreshnik, όπως μετέδωσαν δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Η ουκρανική ΠΑ δήλωσε σε ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ρωσία εκτόξευσε 600 drones και 90 πυραύλους στην επίθεσή της, και ότι ένας εξ αυτών ήταν μεσαίου βεληνεκούς βαλλιστικός πύραυλος.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 άλλοι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις στην πόλη, με 30 εξ αυτών να νοσηλεύονται. Ζημιές αναφέρθηκαν και στην ιστορική Πλατεία της Ανεξαρτησίας.

«Ήταν μια τρομερή νύχτα για το Κίεβο», δήλωσε ο Κλίτσκο σε μήνυμά του στο Telegram από το σημείο μιας εκ των επιθέσεων. «Αυτή τη στιγμή, οι διασώστες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιές και να απομακρύνουν χαλάσματα. Γιατροί προσφέρουν βοήθεια στα θύματα».

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης δήλωσε ότι καταγράφηκαν ζημιές σε περισσότερα από 40 σημεία της πόλης.

Πλήγματα αναφέρθηκαν και σε άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Ακόμα δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα άλλοι τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη Μίκολα Καλάσνικ.

