Ο Πούτιν φέρεται να δήλωσε πως δεν υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν από τις συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης.

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία με βάση τις συμφωνίες που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με αναφορές του ρωσικού πρακτορείου APA.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Πούτιν είπε πως δεν βλέπει να υπάρχει λόγος να απομακρυνθούν η Ρωσία και η Ουκρανία από τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης.

Ο Πούτιν ανέφερε τις αρχές που ορίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη και το Άνκορατζ, κατά τη συνάντηση που είχε τον Αύγουστο του 2025 με τον Ντόναλντ Τραμπ, και την ομιλία του στο υπουργείο Εξωτερικών το 2024 ως τη θέση της Ρωσίας για τις διαπραγματεύσεις.

Μεταξύ άλλων τόνισε πως οι αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις απελευθερώνουν οικισμούς τον έναν μετά τον άλλον. «Το Κίεβο προσπαθεί μόνο να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης. Η πραγματικότητα στο πεδίο της μάχης είναι εντελώς διαφορετική» σημείωσε.

Ξεκαθάρισε ωστόσο πως στην εκδοχή του Κρεμλίνου για τις «διαπραγματεύσεις», η Ουκρανία πρέπει πρώτα να αποδεχτεί τους όρους της Ρωσίας: τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης, τις λεγόμενες «πραγματικότητες επί εδάφους» και τα αιτήματα που διατύπωσε ο ίδιος στην ομιλία του το 2024 στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

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Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρήνη αν η Ουκρανία συμφωνήσει με τις προϋποθέσεις της Ρωσίας είναι η άποψη της Ρωσίας κατά το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν επανέλαβε επίσης τους συνήθεις ισχυρισμούς του ότι το Κίεβο ευθύνεται για την κατάρρευση προηγούμενων διαπραγματεύσεων και συνέχισε λέγοντας ότι οι επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και οι απώλειες αμάχων ωθούν μόνο τους στρατιώτες του να εκτελούν τις μαχόμες αποστολές τους ακόμα πιο επιθετικά.

{https://x.com/nexta_tv/status/2069437622041051235}

Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπενθύμισε πως οποιαδήποτε μελλοντική διπλωματία με το Κίεβο θα πρέπει να βασίζεται στην πραγματικότητα του πεδίου της μάχης. Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης, ξεκίνησαν από την Ουκρανία και συμπεριελάμβαναν συνθήκες που βόλευαν το Κίεβο, αν και οι συνομιλίες τελικά κατέληξαν χωρίς συμβιβασμούς.

Το ουκρανικό Kiev Independent σημείωσε πως ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη για διάλογο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πούτιν: Η Δύση ετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον μας

Ο Πούτιν σε ομιλία του προς εκατοντάδες απόφοιτους στρατιωτικούς την Τρίτη, τόνισε ότι η Δύση, με την στήριξη του ΝΑΤΟ, ετοιμάζεται ενεργά για πόλεμο κατά της Ρωσίας.

ο Ρώσος πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι όταν drones εισέρχονται στο έδαφος ευρωπαϊκών χωρών, δυτικοί αξιωματούχοι αποδίδουν τα περιστατικά στην Ουκρανία ή σε τεχνικές βλάβες αντί να κατηγορήσουν τη Ρωσία, ισχυριζόμενοι ότι το κάνουν για να αποφύγουν την κλιμάκωση των εντάσεων με τη Μόσχα.

Σημείωσε ακόμα πως οι χώρες της Δύσης δεν έχουν εξαπολύσει επιθέσεις απευθείας στη Ρωσία γιατί φοβούνται αντίποινα.

Τα μέλη της συμμαχίας έχουν προς το παρόν περιορίσει τη στήριξή τους στην Ουκρανία, τόνισε ο Πούτιν σε απόφοιτους της στρατιωτικής ακαδημίας του Κρεμλίνου στη Μόσχα, κάτι που ωστόσο δεν ισχύει. Στην τελευταία Σύνοδο των G7, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η εικόνα των μελών ήταν περισσότερο από ποτέ ως ένα κοινό μέτωπο ενίσχυσης της ουκρανικής πλευράς.

Όπως ο ίδιος είπε, τώρα υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τη Δύση «ότι προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τον στρατό τους και τους αμυντικούς προϋπολογισμούς τους».

Για να αιτιολογήσει αυτή τη στρατιωτικοποίηση, το ΝΑΤΟ και τα κράτη της ΕΕ χρησιμοποιούν εσφαλμένους ισχυρισμούς για στρατιωτική απειλή από τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν. Προς το παρόν, σχεδόν το 40% των δαπανών του ρωσικού προϋπολογισμού χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς και ασφάλεια.

{https://x.com/KyivIndependent/status/2069435052614652027}

Όμως, σύμφωνα με τον Πούτιν, η Μόσχα υποστηρίζει ένα πολυποίκιλο σύστημα διεθνών σχέσεων που εγγυάται την στρατιωτική ασφάλεια κάθε κράτους.

«Την ίδια ώρα, είμαστε έτοιμοι να απαντήσουσε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές απειλές» προειδοποίησε ο Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως ο Βλαντιμίρ Πούτον διέταξε μία καθολική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οδηγώντας το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να απαντήσουν με στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη στο Κίεβο.

Την ώρα που δεν υπάρχει προοπτική για τέλος του πολέμου σύντομα, κλιμακώνεται η ανησυχία για την ευαλωτότητα των χωρών σε επίπεδο ασφάλειας, οι οποίες πλέον αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δυνατότητες σε περίπτωση σύγκρουσης.