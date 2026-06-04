Ο έλεγχος όλου του Ντονμπάς δεν αποκλείει συμφωνία με την Ουκρανία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκαθάρισε την Πέμπτη μιλώντας με δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη πως ο έλεγχος ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς από τη Ρωσία και η σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία δεν αλληλοαποκλείονται.

Τα ρωσικά σχέδια για «έλεγχο ολόκληρου του Ντονμπάς και η επίτευξη συμφωνίας δεν έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους» είπε χαρακτηριστικά ο Πούτιν.

Τόνισε ακόμα πως ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Ρωσία να προβεί σε συμβιβασμούς σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία και επισήμανε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να συμμορφωθεί εάν η Ουκρανία ανταποκριθεί σε παρόμοιους συμβιβασμούς.

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Ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης και την εμπιστοσύνη του στην ικανότητα της Ρωσίας να επιτύχει τους στρατιωτικούς της στόχους στην Ουκρανία. Ωστόσο, επανέλαβε την προτίμηση της Ρωσίας για την επίτευξη μιας ειρηνικής λύσης, τονίζοντας ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις εάν υπάρξει αντίστοιχη προθυμία από την Ουκρανία.

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Ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους επικεφαλής των μεγάλων διεθνών πρακτορείων ειδήσεων στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης (SPIEF), επανέλαβε τη θέση του ότι «η Ρωσία συνεχίζει την επίθεσή της προς όλες τις κατευθύνσεις». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αριθμός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας έχει πρόσφατα «μειωθεί κατά 100.000 άτομα».

Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η «καταστροφική έλλειψη προσωπικού», είπε ο Πούτιν και σημείωσε πως η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουγκάνσκ και πάνω από το 85% του Ντονέτσκ ενώ πρόσθεσε πως η Ρωσία πρόσφατα έχει καταλάβει περίπου 2.440 τ.χλμ στην Ουκρανία.

{https://x.com/aleksthgrt/status/2062588889513017618}