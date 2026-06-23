Στο τραπέζι η εφαρμογή των αποφάσεων της Κεντρικής Επιτροπής.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 15:00, θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται η υλοποίηση της απόφασης που ελήφθη από την πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στόχος είναι ο συντονισμός των επόμενων ενεργειών και η προώθηση των οργανωτικών και πολιτικών κατευθύνσεων που έχουν ήδη αποφασιστεί.

Υπενθυμίζεται ότι η στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε η εισήγηση του προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, για πολιτική στήριξη στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη». Η πρόταση συγκέντρωσε περίπου το 75% των ψήφων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της συγκεκριμένης στρατηγικής στο εσωτερικό του κόμματος. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς η συζήτηση αφορούσε ουσιαστικά τον πολιτικό προσανατολισμό του ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη ημέρα. Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ευθέως το δίλημμα εάν το κόμμα θα βρεθεί «δίπλα ή απέναντι» στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή της συνεργασίας αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική απάντηση για τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Απέναντι στην πρόταση της ηγεσίας διαμορφώθηκε κοινό μέτωπο στελεχών όπως οι Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης και Ρένα Δούρου, οι οποίοι κατέθεσαν εναλλακτική τροπολογία. Η πλευρά αυτή τάχθηκε κατά οποιασδήποτε λογικής που θα μπορούσε να εκληφθεί ως πολιτική απορρόφηση ή αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας παράλληλα οργανωμένο διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και με άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου.