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Η κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Νέα μεγάλη κλήρωση απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 74 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:15 και λίγο αργότερα θα γνωρίζουμε τους «χρυσούς» αριθμούς και τον πίνακα κερδών.

Υπενθυμίζεται ότι τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Τι είναι η ομαδική συμμετοχή

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 200 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.

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Πώς Παίζεται (σε 4 απλά βήματα)

1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα Allwyn

2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο EUROJACKPOT με τους αριθμούς που επιθυμείς και επιλέγεις το πεδίο «Ομαδική Συμμετοχή» στην κάτω πλευρά του δελτίου

3. Καταθέτεις το δελτίο σου και ενημερώνετε τον πράκτορα πόσες συμμετοχές επιθυμείτε. Ένα ομαδικό δελτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) συμμετοχές.

4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα)

Πλεονεκτήματα

-Αυξάνεις τις στήλες

Παίζοντας ένα ομαδικό δελτίο, ενώνεις τις δυνάμεις σου με την παρέα και έτσι όσο περισσότεροι συμμετέχετε τόσο αυξάνονται οι στήλες στο παιχνίδι.

-Μοιράζεσαι το κόστος

Όταν συμμετέχεις με ομαδικό δελτίο, το κόστος επιμερίζεται ισόποσα στα άτομα που συμμετέχουν (π.χ. 5 συμμετοχές - ομαδικό δελτίο 20 στηλών, αξίας 50€ - Ο κάθε ένας πληρώνει 10€)

-Εισπράττεις ξεχωριστά τα κέρδη σου

Σε περίπτωση που το ομαδικό δελτίο κερδίσει, η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Ο κάθε ένας εισπράττει το ποσό που του αναλογεί, με το δικό του αποδεικτικό συμμετοχής, όποτε θέλει.

-Κερδίζεις πολλά με την παρέα σου

Η ομαδική συμμετοχή στο παιχνίδι είναι πάντα πιο διασκεδαστική και αυξάνει τις πιθανότητες να είστε οι μεγάλοι νικητές με την παρέα σου