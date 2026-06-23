Η αράχνη κατασκευάζει μια μοναδική παγίδα σαν ελατήριο και περιμένει να μπλεχτεί πλήρως το μυρμήγκι πριν το φάει.

Μία αράχνη που χρησιμοποιεί παγίδα - ελατήριο για να πιάνει τα θηράματά της ανακαλύφθηκε στην Αυστραλία.

Η αράχνη ανακαλύφθηκε στο απομακρυσμένο τροπικό δάσος της βόρειας Αυστραλίας. Οι επιστήμονες θεωρούν πως το νυκτόβιο αρπακτικό ανέπτυξε τη μοναδική αυτή μέθοδο κυνηγιού για την παρασκευή γευμάτων από επιθετικά μυρμήγκια, τα οποία είναι γνωστά για την επικίνδυνη και ασυνήθιστη λεία τους για τα αραχνοειδή.

Η «εξαιρετικά υψηλή ισχύ» της παγίδας εκτοξεύει το μυρμήγκι σε έναν μεγαλύτερο ιστό με «15 φορές τις πιο ακραίες δυνάμεις g που βιώνουν οι πιλότοι αεριωθούμενων αεροσκαφών», σημείωσε ο επικεφαλής ερευνητής καθηγητής Ajay Narendra. Αν και επίσημα δεν έχει ονομαστεί ακόμα, οι επιστήμονες έχουν δώσει το προσωνύμιο στη μικροσκοπική αράχνη «καταπέλτης», από το αρχαίο όπλο που χρησιμοποιούσαν για να πετάνε πέτρες στη μάχη.

Ο μοναδικός μηχανισμός της αράχνης

«Ο μηχανισμός της παγίδας φαίνεται πως έχει εξελιχθεί ως ένας πολύ ξεχωριστός τρόπος, που επιτρέπει στην αράχνη να πιάνει δυνητικά επικίνδυνη λεία, μεμονωμένα, και να τη μεταφέρει σε ασφαλή απόσταση μακριά από τα ίχνη μυρμηγκιών και τις φωλιές» είπε ο ερευνητής dr Jonas Wolff.

Τα μυρμήγκια έχουν χημικές άμυνες, ανάμεσά τους και την ικανότητα να τσιμπούν μερικά είδη και να στρατολογούν γρήγορα πλήθη άλλων μυρμηγκιών ως εφεδρεία για να αντιμετωπίσουν πιθανούς θηρευτές, εξήγησε ο Narendra.

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Η ομάδα των ερευνητών, από το πανεπιστήμιο του Macquarie της Αυστραλίας, πέρασε 10 νύχτες στα τροπικά δάση του βόρειου Κουίνσλαντ για να καταγράψουν την συμπεριφορά της αράχνης, χρησιμοποιώντας ειδικές κάμερες υψηλής ανάλυσης.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Current Biology, η αράχνη αυτή που κατοικεί σε δέντρα, όπου καταλύει κυρίως το επιθετικό και κατακτητικό πράσινο δενδρόμυρμήγκι Oecophylla smaragdina, που περνά τη μέρα του σε ιστούς κρυμμένο κάτω από φύλλα.

Όταν πέφτει η νύχτα, κατεβαίνει περίπου 50 εκατοστά σε ένα φύλλο, ένα κλαδί ή το έδαφος του δάσους και δημιουργεί ένα σημείο όπου αγκιστρώνεται χρησιμοποιώντας μια μεταξωτή γραμμή. Στη συνέχεια, περνά ώρες ολόκληρες δημιουργώντας μια κωνική δομή από δεκάδες γραμμές, γύρω από την οποία τελικά τυλίγει ένα λεπτότερο είδος μεταξιού πριν κινηθεί προς τα πάνω.

Η λεία της αράχνης ενεργοποιεί την περίτεχνη παγίδα της

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πράσινα μυρμήγκια πλησίασαν την παγίδα και την δάγκωσαν, προκαλώντας την αναπήδηση της παγίδας και την εκτόξευση του θηράματος στον ιστό της αράχνης με «ακραία» επιτάχυνση.

Η αράχνη κατασκευάζει μια μοναδική παγίδα με ελατήριο και περιμένει να μπλεχτεί πλήρως το μυρμήγκι πριν αυτό να είναι έτοιμο να το φάει. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτά τα πράσινα μυρμήγκια ήταν το μόνο θήραμα που αιχμαλωτίστηκε από την αράχνη, ακόμη και όταν απελευθέρωσαν άλλα νυκτόβια μυρμήγκια κοντά στην παγίδα. Υποψιάζονται ότι η αράχνη προσθέτει φερομόνες στην παγίδα για να δελεάσει αυτά τα πράσινα μυρμήγκια. Αυτό είναι πρωτοφανές, είπε ο Narendra.

«Αυτή φαίνεται να είναι η μόνη περίπτωση όπου ο ιστός μιας αράχνης έχει σχεδιαστεί για να πιάσει ένα και μόνο είδος θηράματος και όπου ο μηχανισμός ενεργοποιείται από το θήραμα και όχι από τον αρπακτικό» πρόσθεσε. Η αράχνη, η οποία ανήκει στο γένος Propostira, παρατηρήθηκε πρώτη φορά από τον βιοϊατρικό ερευνητή Greg Anderson, επίσης ερευνητή αράχνης και φωτογράφο.

Με πληροφορίες του BBC