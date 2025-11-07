Η αποικία αποτελείται από έναν κολοσσιαίο ιστό αράχνης σε μια μόνιμα σκοτεινή ζώνη του σπηλαίου, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στις 17 Οκτωβρίου στο περιοδικό Subterranean Biology.

Ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο που φιλοξενεί περισσότερες από 110.000 αράχνες ανακαλύφθηκε σε σπήλαιο στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Πρόκειται για την πρώτη απόδειξη αποικιακής συμπεριφοράς δύο κοινών ειδών αράχνης.

Ο ιστός εκτείνεται σε 106 τετραγωνικά μέτρα κατά μήκος ενός περάσματος κοντά στην είσοδο του σπηλαίου.

Αυτή είναι η πρώτη απόδειξη αποικιακής συμπεριφοράς δύο κοινά κοινών ειδών αράχνης και πιθανότατα αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο ιστό αράχνης στον κόσμο, δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης István Urák, αναπληρωτής καθηγητής Βιολογίας στο ουγγρικό Πανεπιστήμιο Sapientia της Τρανσυλβανίας, στη Ρουμανία.

«Η φύση μας επιφυλάσσει ακόμα αμέτρητες εκπλήξεις», δήλωσε ο Urák στο Live Science.

{https://www.facebook.com/100001833758661/videos/794680776890293/}

«Αν προσπαθούσα να εκφράσω με λόγια τα συναισθήματα που με κατέκλυσαν όταν είδα τον ιστό, θα έλεγα θαυμασμός, σεβασμός και ευγνωμοσύνη. Πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις πραγματικά πώς είναι», πρόσθεσε.

Πού βρίσκεται η κολοσσιαία αποικία αραχνών;

Η «μεγαλούπολη» των αραχνών βρίσκεται στο σπήλαιο του Θείου, ένα σπήλαιο με μια κοιλότητα θειικού οξέος που σχηματίζεται από την οξείδωση του υδρόθειου στα υπόγεια ύδατα.

Αν και οι ερευνητές αποκάλυψαν συναρπαστικές πληροφορίες σχετικά με την αποικία αραχνών του συγκεκριμένου σπηλαίου, δεν ήταν οι πρώτοι που την ανακάλυψαν. Σπηλαιολόγοι της Τσεχικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας την εντόπισαν το 2022 κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στο φαράγγι Vromoner. Στη συνέχεια, μια ομάδα επιστημόνων επισκέφθηκε τη σπηλιά το 2024, συλλέγοντας δείγματα από τον ιστό, τα οποία ανέλυσε ο Ουράκ πριν ξεκινήσει τη δική του αποστολή στη σπηλιά του Θείου.

Η ανάλυση αυτή αποκάλυψε ότι στην αποικία ζουν δύο είδη αραχνών: η Tegenaria domestica, γνωστή ως αράχνη των αχυρώνων ή οικιακή αράχνη, και η Prinerigone vagans.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στο σπήλαιο, ο Urák και οι συνάδελφοί του εκτίμησαν ότι υπήρχαν περίπου 69.000 δείγματα T. domestica και περισσότερα από 42.000 δείγματα P. vagans.

Με πληροφορίες από Euronews.com