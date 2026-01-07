Άστατος θα είναι ο καιρός σήμερα τόσο στην Αττική όσο και σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σε περίοδο καιρικής αστάθειας εισέρχεται η χώρα με έντονες βροχές και καταιγίδες να προβλέπονται για σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από αυτή την αστάθεια δεν θα γλιτώσει ούτε η Αττική για την οποία προβλέπονται βροχές και μπόρες κυρίως τοπικού χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου στην Αττική προβλέπονται βροχές σήμερα, νωρίς το πρωί, μπόρες κυρίως τοπικού χαρακτήρα, αλλά και καταιγίδες προς τα βόρεια του νομού.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας σήμερα μέχρι και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, νεφώσεις θα επικρατήσουν κατά τόπους και κατά διαστήματα με λίγες τοπικές βροχές. Από τη νύχτα οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, τοπικές βροχές αναμένονται στην Αττική το πρωί, λίγο πριν το μεσημέρι (γύρω στις 11 πμ) χωρίς τα φαινόμενα να είναι έντονα. Προς το βράδυ όμως, γύρω στα μεσάνυχτα αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες τόσο σε περιοχές του κέντρο αλλά και στην βορειοανατολική Αττική, σε περιοχές όπως η Ραφήνα, το Πικέρμι, τα Σπάτα, η Παιανία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi3esm3xi81?integrationId=40599y14juihe6ly}