Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς η γενιά που είχε όλες τις απαντήσεις για την ανατροφή των παιδιών, κατάφερε να δημιουργήσει μια γενιά που δεν μπορεί να περιγράψει τα συναισθήματά της πέρα από «καλά» ή «στρεσαρισμένα»;

Το σκέφτομαι πολύ αυτό τον τελευταίο καιρό, ειδικά βλέποντας τα δικά μου ενήλικα παιδιά να προσπαθούν να διαχειριστούν τη συναισθηματική τους ζωή. Η γενιά των Boomers – η δική μου γενιά – ακολούθησε το εγχειρίδιο στην εντέλεια, λέει Farley Ledgerwood στο experteditor. Παρείχαμε σταθερά σπίτια, δώσαμε έμφαση στην εκπαίδευση, διατηρήσαμε γάμους, δουλέψαμε σταθερές δουλειές και προσφέραμε στα παιδιά μας ευκαιρίες που εμείς δεν είχαμε. Τσεκάραμε κάθε κουτάκι στη λίστα του «καλού γονιού».

Κι όμως, εδώ είναι η άβολη αλήθεια: πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε συναισθηματικά ανώριμους ενήλικες, που δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την απογοήτευση από τον θυμό ή το άγχος από τον ενθουσιασμό. Στα χαρτιά είναι επιτυχημένοι, αλλά χαμένοι όταν πρόκειται για τον εσωτερικό τους κόσμο.

1. Διδάξαμε την επίτευξη, όχι την επίγνωση

Μεγαλώνοντας, ο πατέρας μου δούλευε διπλές βάρδιες στο εργοστάσιο. Γύριζε σπίτι εξαντλημένος, έτρωγε σιωπηλά και πήγαινε για ύπνο. Κάθε Παρασκευή όμως έδινε στη μητέρα μου τον μισθό του με περηφάνια. Αυτή ήταν η αγάπη στη δική του γλώσσα – προσφορά και θυσία.

Όταν έγινα γονιός, επικεντρώθηκα στο να δώσω στα τρία παιδιά μου ό,τι χρειάζονταν για να πετύχουν. Προπονήσεις ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα μαθήματα, αποταμιεύσεις για το πανεπιστήμιο, οικογενειακές διακοπές. Ήμουν σωματικά παρών σε κάθε σχολική παράσταση και κάθε αγώνα μπέιζμπολ – περισσότερο απ’ όσο μπορούσε ο πατέρας μου.

Ξέρεις όμως πού δεν ήμουν παρών; Στις στιγμές ανάμεσα στις δραστηριότητες. Στις ήσυχες διαδρομές με το αυτοκίνητο, όταν ίσως χρειαζόταν να μιλήσουν για το ότι ένιωθαν αποκλεισμένοι στο διάλειμμα. Στις συζητήσεις πριν τον ύπνο για το γιατί ένιωθαν έναν κόμπο στο στομάχι πριν τα τεστ.

Ήμασταν τόσο απασχολημένοι να χτίζουμε το μέλλον τους, που ξεχάσαμε να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν το παρόν τους σε συναισθηματικό επίπεδο. Τα κριτήρια επιτυχίας ήταν ξεκάθαρα – βαθμοί, τρόπαια, επιστολές αποδοχής. Η συναισθηματική νοημοσύνη; Δεν ήταν καν στο ραντάρ μας.

2. Το «σταμάτα να κλαις» ήταν το πρόγραμμα συναισθηματικής εκπαίδευσης

Πόσες φορές άκουσες «τα αγόρια δεν κλαίνε» ή «είσαι πολύ ευαίσθητος» μεγαλώνοντας; Για εμάς τους Boomers, αυτά δεν ήταν σκληρά λόγια – ήταν προετοιμασία για έναν σκληρό κόσμο.

Όταν το μεσαίο μου παιδί άρχισε να δείχνει σημάδια άγχους στο λύκειο, το πρώτο μου ένστικτο ήταν να του πω να σκληρύνει. Να το ξεπεράσει. Το μυαλό πάνω από την ύλη. Χρειάστηκαν χρόνια να το βλέπω να παλεύει – και τελικά να ζητά θεραπεία ως ενήλικας – για να καταλάβω ότι το να «σπρώχνεις» τα συναισθήματα χωρίς να τα κατανοείς μοιάζει με το να οδηγείς αγνοώντας τις προειδοποιητικές ενδείξεις του κινητήρα.

Νομίζαμε ότι χτίζαμε ανθεκτικότητα. Αντί γι’ αυτό, διδάξαμε συναισθηματικό αναλφαβητισμό. Τα παιδιά μας έμαθαν να καταπιέζουν, όχι να επεξεργάζονται. Να φαίνονται «εντάξει», αντί να είναι πραγματικά εντάξει.

3. Δώσαμε το παράδειγμα της καταπίεσης συναισθημάτων σαν πρωταθλητές

Να κάτι που πονάει να το παραδεχτώ: πέρασα δεκαετίες διαχειριζόμενος τον θυμό μου απλώς… χωρίς να τον διαχειρίζομαι. Θυμωμένος; Κούρεμα γκαζόν. Απογοητευμένος; Περισσότερες ώρες στο γραφείο. Λυπημένος; Μια μπύρα και ο αγώνας στην τηλεόραση.

Τα παιδιά μας μας έβλεπαν να χειριζόμαστε τα συναισθήματα σαν τοξικά απόβλητα – κάτι που πρέπει να περιοριστεί, να θαφτεί ή να εξαφανιστεί γρήγορα. Δεν μας είδαν ποτέ να λέμε «είμαι απογοητευμένος και χρειάζομαι λίγα λεπτά να το επεξεργαστώ» ή «νιώθω υπερφορτωμένος και δεν ξέρω τι να κάνω».

Αντίθετα, μας έβλεπαν να πηγαίνουμε από το «όλα καλά» σε περιστασιακές εκρήξεις, όταν τελικά έσπαγε η βαλβίδα πίεσης. Και μετά αναρωτιόμασταν γιατί δεν μπορούσαν να ρυθμίσουν τα δικά τους συναισθήματα ως ενήλικες.

4. Τα συναισθήματα ήταν προβλήματα προς επίλυση, όχι εμπειρίες προς κατανόηση

Όταν κάποιο από τα παιδιά μου ερχόταν αναστατωμένο, το μυαλό μου έμπαινε αμέσως σε λειτουργία «διόρθωσης». Λυπημένο για μια φιλία; Να πάρουμε τηλέφωνο τους γονείς του φίλου. Αγχωμένο για ένα τεστ; Να βρούμε καθηγητή. Θυμωμένο για άδικη μεταχείριση; Πάμε στο σχολείο.

Αυτό που δεν έκανα ήταν να καθίσω μαζί τους μέσα στο συναίσθημα. Δεν τα βοήθησα να ονομάσουν τις λεπτές διαφορές ανάμεσα στην απογοήτευση και την προδοσία ή στον νευρικό φόβο και τον ενθουσιασμό. Για μένα, τα αρνητικά συναισθήματα ήταν προβλήματα που χρειάζονταν λύση, όχι ανθρώπινες εμπειρίες που χρειάζονταν κατανόηση.

Έτσι δημιουργήθηκαν ενήλικες που σήμερα αντιμετωπίζουν τα συναισθήματά τους σαν ενοχλήσεις που πρέπει να εξαλειφθούν, αντί για σήματα που πρέπει να ερμηνευτούν. Καταφεύγουν σε γρήγορες διεξόδους – αγορές, κρασί, υπερβολική δουλειά – αντί να αναρωτηθούν τι πραγματικά νιώθουν και γιατί.

5. Μπερδέψαμε τη συναισθηματική σταθερότητα με τη συναισθηματική απουσία

Καμαρώναμε για τα «σταθερά» μας σπίτια. Χωρίς δράματα. Χωρίς χάος. Όλα να λειτουργούν σαν καλολαδωμένη μηχανή.

Όμως η σταθερότητα δεν είναι το ίδιο με τη συναισθηματική νέκρωση. Τα «σταθερά» μας σπίτια ήταν συχνά συναισθηματικά αποστειρωμένα περιβάλλοντα, όπου όλο το φάσμα των ανθρώπινων συναισθημάτων συμπιεζόταν σε ένα στενό εύρος αποδεκτών εκφράσεων.

Η χαρά ήταν εντάξει – αλλά όχι υπερβολική, γιατί αυτό θεωρούνταν επίδειξη. Η λύπη επιτρεπόταν στις κηδείες, αλλά πουθενά αλλού. Ο θυμός μόνο για σοβαρά παραπτώματα, και ακόμη κι έτσι, καλύτερα να μένει περιορισμένος. Δημιουργήσαμε σπίτια όπου τα συναισθήματα ήταν ανεπιθύμητοι επισκέπτες, όχι μόνιμοι κάτοικοι της ανθρώπινης εμπειρίας.

6. Το κόστος του να είσαι «καλά» όλη την ώρα

Τώρα βλέπω τα ενήλικα παιδιά μου να δυσκολεύονται στις σχέσεις τους, επειδή δεν μπορούν να αρθρώσουν τις ανάγκες τους. Μένουν σε δουλειές που δεν τα γεμίζουν, γιατί δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την πρόκληση από τη δυστυχία. Μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, παλεύοντας με την ίδια συναισθηματική τύφλωση που τους μεταδώσαμε.

Και το πιο ειρωνικό; Αρχίζουν να αναγνωρίζουν αυτά τα μοτίβα. Καθώς μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, προσπαθούν απεγνωσμένα να σπάσουν τον κύκλο. Τους βλέπω να διαβάζουν βιβλία για τη συναισθηματική νοημοσύνη, να πηγαίνουν σε θεραπεία, να μαθαίνουν λέξεις για τα συναισθήματα σαν να σπουδάζουν μια ξένη γλώσσα – που, κατά μία έννοια, αυτό ακριβώς κάνουν.

Το να παρακολουθώ αυτόν τον αγώνα ήταν ταυτόχρονα σπαρακτικό και διαφωτιστικό. Με ανάγκασε να αντιμετωπίσω το γεγονός ότι το να κάνουμε «όλα σωστά» με τα μέτρα της δικής μας γενιάς σήμαινε ότι χάσαμε κάτι θεμελιώδες στην ανθρώπινη ανάπτυξη.

Τελικές σκέψεις

Εμείς οι Boomers πρέπει να σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε τη γονεϊκότητά μας με το «ε, βγήκατε μια χαρά», όταν τα παιδιά μας ξεκάθαρα δεν βγήκαν μια χαρά – βγήκαν λειτουργικά, αλλά συναισθηματικά ανάπηρα.

Τα καλά νέα; Ποτέ δεν είναι αργά να μάθεις. Είμαι στα τέλη των 60 και μόλις αρχίζω να καταλαβαίνω το δικό μου συναισθηματικό τοπίο. Και, προς έκπληξή μου, καθώς άρχισα να μοιράζομαι πιο ανοιχτά τα δικά μου συναισθήματα με τα ενήλικα παιδιά μου – τη σύγχυση, τους φόβους, όλο αυτό το χαοτικό φάσμα – οι σχέσεις μας βάθυναν με τρόπους που δεκαετίες «σωστών επιλογών» δεν κατάφεραν ποτέ.

Ίσως αυτή να είναι η απόλυτη ειρωνεία. Νομίζαμε ότι προστατεύοντας τα παιδιά μας από τα συναισθήματά μας κάναμε καλό γονεϊκό έργο. Τελικά, το να τα μοιραζόμαστε ίσως να ήταν το μεγαλύτερο δώρο απ’ όλα.