Βροχερός για ακόμη μια μέρα ο καιρός στα δυτικά: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Σήμερα Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου προβλέπεται αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα.

Στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι - αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά - θα σημειωθούν τοπικές βροχές, που τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της: θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στα δυτικά και στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.