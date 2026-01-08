Η κυβέρνηση Τραμπ ανέπτυξε τις τελευταίες εβδομάδες επιπλέον 2.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης, με τον δήμαρχο να καταγγέλλει: «Διαλύουν οικογένειες, σπέρνουν το χάος στους δρόμους μας».

Πράκτορας της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης πυροβόλησε και σκότωσε χθες μια 37χρονη γυναίκα στην πόλη της Μινεάπολης, προκαλώντας οργή και «πόλεμο δηλώσεων», καθώς οι τοπικές αρχές απέρριψαν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ περί αυτοάμυνας.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφερε ότι η γυναίκα, Ρενέ Νικόλ Γκουντ, ήταν μια «βίαιη ταραχοποιός» που επιχείρησε να παρασύρει με το όχημά της πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Όμως ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, μίλησε για «πράκτορα που χρησιμοποίησε απερίσκεπτα την εξουσία του με αποτέλεσμα να χάσει κάποιος τη ζωή του», ενώ κάλεσε οργισμένος τους αξιωματούχους της ICE να εγκαταλείψουν την πόλη.

{https://x.com/MayorFrey/status/2009010043778437322?s=20}

Σημειώνεται πως εκατοντάδες πράκτορες της ICE έχουν αναπτυχθεί στην πόλη στο πλαίσιο της πανεθνικής καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από τον Λευκό Οίκο.

Το θύμα δεν προσπάθησε να παρασύρει τον πράκτορα της ICE

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται να καταγράφουν τη στιγμή των πυροβολισμών, οι οποίοι σημειώθηκαν περίπου στις 10:25 τοπική ώρα το πρωί της Τετάρτης.

Από διάφορα σημεία λήψης, ένα σκούρο SUV φαίνεται να βρίσκεται κάθετα στον δρόμο σε κατοικημένη περιοχή στη Μινεάπολη. Πλήθος ανθρώπων, που διαμαρτύρεται, είναι παραταγμένο στο πεζοδρόμιο, ενώ στο σημείο βρίσκονται και οχήματα της ICE.

Πράκτορες πλησιάζουν το SUV και ζητούν από τη γυναίκα πίσω από το τιμόνι να βγει έξω από τo όχημα. Ένας από τους πράκτορες τραβά τη λαβή της πόρτας από την πλευρά του οδηγού, ενώ ένας δεύτερoς βρίσκεται κοντά στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα κάνει όπισθεν και έπειτα στρίβει το όχημα χωρίς να ακουμπήσει τον πράκτορα, ωστόσο εκείνος ανοίγει πυρ τη στιγμή που το μπορντό SUV επιχειρεί να απομακρυνθεί.

{https://x.com/cturnbull1968/status/2009028186609184892?s=20}

Ακούγονται τρεις πυροβολισμοί και το όχημα φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να συγκρούεται με ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο πιο πέρα στον δρόμο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι ένας αξιωματικός της ICE «παρασύρθηκε βάναυσα». «Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο», έγραψε.

Ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος κατηγόρησε τη «Ριζοσπαστική Αριστερά» ότι «απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και τους πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση».

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι η οδηγός βρισκόταν στο όχημά της και μπλόκαρε τον δρόμο στην Πόρτλαντ Άβενιου. Στη συνέχεια την πλησίασε πεζός ένας ομοσπονδιακός αξιωματικός επιβολής του νόμου, «και εκείνη άρχισε να απομακρύνεται με το όχημα».

Σύμφωνα με την αμερικανίδα υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, η γυναίκα «παρακολουθούσε και παρεμπόδιζε» τους αξιωματικούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ επιχείρησε να «μετατρέψει το όχημά της σε όπλο», προσπαθώντας να παρασύρει τον πράκτορα, σε μια πράξη «εγχώριας τρομοκρατίας».

{https://x.com/dana916/status/2009013072313438253?s=20}

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης έχει όμως αντίθετη άποψη: Όπως σημείωσε σε ανακοίνωσή του, η Γκουντ απλώς «φρόντιζε τους γείτονές της» όταν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

«Μην πιστεύετε την μηχανή προπαγάνδας»

Η Έμιλι Χέλερ δήλωσε στο CNN ότι βρισκόταν στο σπίτι της όταν είδε πράκτορες της ICE να λογομαχούν με διαδηλωτές. Είπε ότι άκουσε τους πράκτορες να φωνάζουν σε μια γυναίκα που οδηγούσε ένα SUV, στη συνέχεια ένας πράκτορας προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου της και η οδηγός έβαλε όπισθεν και άρχισε να απομακρύνεται.

«Ένας πράκτορας της ICE στάθηκε μπροστά από το όχημά της και είπε “Σταμάτα!” και μετά, εξ επαφής, τη πυροβόλησε μέσα από το παρμπρίζ στο πρόσωπο», δήλωσε η Χέλερ στο αμερικανικό δίκτυο.

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, αντέδρασε επίσης στους ομοσπονδιακούς ισχυρισμούς για το περιστατικό.

«Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», έγραψε ο Γουόλς σε απάντηση σε ανάρτηση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας σχετικά με τους πυροβολισμούς.

«Η πολιτεία θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα ώστε να υπάρξει λογοδοσία και δικαιοσύνη».

Κορυφαίοι Δημοκρατικοί, όπως η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις και ο επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, εξέδωσαν επίσης ανακοινώσεις. Η Χάρις χαρακτήρισε την εκδοχή των γεγονότων από την κυβέρνηση Τραμπ ως «gaslighting».

Διαδηλώσεις και συλλήψεις σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία της πόλης, καθώς οργισμένοι κάτοικοι της Μινεάπολης καταδίκασαν τους πυροβολισμούς και ζήτησαν από την ICE να αποχωρήσει.

Η κύρια συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε κοντά στο σημείο των πυροβολισμών, το οποίο απέχει περίπου ένα μίλι από το σημείο όπου ο Τζορτζ Φλόιντ δολοφονήθηκε το 2020 από αστυνομικό της πόλης, γεγονός που πυροδότησε παγκόσμιες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις.

{https://x.com/PopCrave/status/2009068008413778226?s=20}

Διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Νέα Ορλεάνη, το Μαϊάμι, το Σιάτλ και η Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται πως τα σχολεία της Μινεάπολις θα μείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της εβδομάδας «λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια». Η απόφαση ελήφθη μετά από πληροφορίες ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες προχώρησαν σε συλλήψεις έξω από λύκειο την Τετάρτη.

Πηγή: BBC