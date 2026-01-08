Η αγωνία στα κομματικά επιτελεία βαράει κόκκινο!

Από σήμερα, σε κάποιες εταιρίες ερευνών, τα τηλέφωνα και τα μέιλ πήραν φωτιά!

Μαξίμου, κόμματα, μέσα ενημέρωσης, αλλά και επιχειρηματικοί όμιλοι, βλέπετε, ενδιαφέρονται πάρα πολύ να δουν πώς διαμορφώνεται το νέο τοπίο.

Τι απήχηση έχει και κυρίως πώς επιδράει στα άλλα κόμματα η (προ)αναγγελία του κόμματός της από τη Μαρία Καρυστιανού.

Ποιες και τι δημοσκοπήσεις θα δουν το φως της δημοσιότητας δεν γνωρίζουμε.

Όποια όμως διασταυρωμένη πληροφορία διαθέτει η στήλη τις επόμενες ημέρες θα σας τη μεταφέρει...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Β.Σκ.