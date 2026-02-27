Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Την Κυριακή 1 η Μαρτίου, στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» την Ηλιάνα Μαυρομάτη, που φέτος πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Σε μια εξομολόγηση καρδιάς, η ηθοποιός αναφέρεται στη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη. Την περιγράφει ως έναν άνθρωπο έντιμο με βαθύ αίσθημα δικαίου, ενώ παραδέχεται πως, παρά την αρχική της αντίδραση, πλέον αναγνωρίζει πάνω της όλο και περισσότερα κοινά τους στοιχεία.

Τι θαυμάζει στη μητέρα της; Πώς αισθάνεται όταν άντρες της λένε πως είχαν αφίσα της μητέρας της στο δωμάτιό τους; Γιατί φοβάται μην τυποποιηθεί σε ρόλους; Πώς περνάει τον ελεύθερο χρόνο της;

Στη συνέχεια, αναφέρεται με ενθουσιασμό στο Εργαστήρι Υποκριτικής, όπου διδάσκει και προετοιμάζει τη νέα γενιά ηθοποιών. Τέλος, περιγράφει το ερωτικό θρίλερ «Barcelona», όπου πρωταγωνιστεί με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, σε σκηνοθεσία του Πάρι Ερωτοκρίτου, στο θέατρο ΠΤΙ ΠΑΛΑΙ.

Στο «The 2Night Show» της Κυριακής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται και την εκρηκτική Αφροδίτη Γραμμέλη, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. Η αγαπημένη δημοσιογράφος από το «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ANT1 εξομολογείται πως τον τελευταίο καιρό δέχεται συκοφαντικές επιθέσεις. Επίσης, δεν κρύβει πως η πίεση και το άγχος για τη δουλειά την οδήγησαν στο νοσοκομείο δύο φορές.

Αναφέρεται στη σχέση λατρείας που έχει με τον γιο της και εκφράζει την έντονη επιθυμία της να ερωτευτεί ξανά. Στη συνέχεια, θυμάται τα χρόνια που εργαζόταν ως τηλεκριτικός και με αφοπλιστική ειλικρίνεια παραδέχεται πως σήμερα ντρέπεται για υπερβολές που είχε γράψει στο παρελθόν. Τέλος, σχολιάζει πρόσωπα της τηλεόρασης όχι ως τηλεκριτικός, αλλά ως μια τηλεθεάτρια με ιδιαίτερα διεισδυτική ματιά.

«The 2Νight Show»: Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00.