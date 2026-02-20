Για 10 η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μαζί με αγαπημένους καλεσμένους και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

Όσα θα δούμε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, στις 24:00

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» της Κυριακής τη σκηνοθέτιδα Μαρία Γιαννούλη, η οποία μοιράζεται άγνωστες ιστορίες από τη θητεία της δίπλα στον Κώστα Κουτσομύτη, αλλά και στον Παντελή Βούλγαρη. Αναφέρεται στην πλούσια πορεία της, που περιλαμβάνει από τη συμμετοχή της σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές, όπως «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλι», μέχρι και τη βράβευση του ντοκιμαντέρ της στη Βόρεια Κορέα.

Ως μία από τις ελάχιστες Ελληνίδες που εισχώρησαν στην Πιονγιάνγκ μαζί με τον συνεργάτη της, Χρόνη Πεχλιβανίδη, περιγράφει την απίστευτη εμπειρία που έζησε με τους μυστικούς αστυνομικούς, τους υποχρεωτικούς συνοδούς-επιτηρητές και τις προπαγανδιστικές βόλτες σε νοσοκομεία της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρεται στις σοκαριστικές απαγορεύσεις που επικρατούν στη Βόρεια Κορέα και αφορούν το ίντερνετ, τους περιπάτους, τα τζιν παντελόνια, τις κομμώσεις των γυναικών, μέχρι και το ημιμόνιμο μανικιούρ.

Τέλος, εξηγεί γιατί η σκηνοθεσία στην Ελλάδα απαιτεί «γερό στομάχι», ενώ αποκαλύπτει τα επόμενα σχέδιά της για ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τη θυελλώδη σχέση του Αλέκου Παναγούλη με την Οριάνα Φαλάτσι.

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και την Αντελίνα Βαρθακούρη.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια σε μία εξομολόγηση ψυχής αποκαλύπτει την έντονη ανάγκη που ένιωσε να αποτινάξει από πάνω της την παλιά τηλεοπτική της εικόνα. Περιγράφει τις στιγμές που αποφάσισε να αφαιρέσει τα extensions και να κόψει τα μαλλιά της εντελώς κοντά, κάνοντας μια νέα αρχή. Εξηγεί την απόφασή της να εξαφανιστεί από τα φώτα της δημοσιότητας για τρία ολόκληρα χρόνια.

Τονίζει τη συνεχή και αμέριστη στήριξη που είχε από τον Χάρη Βαρθακούρη σε όλη αυτή την πορεία και παραδέχεται ότι υπήρξε «έντονη» μαζί του στη συνεργασία τους. Η Αντελίνα παίρνει ξεκάθαρη θέση για τον ρόλο της «νοικοκυράς», τον οποίο υπερασπίζεται με πάθος, και δίνει τη δική της απάντηση στη Σίσσυ Χρηστίδου για την παρεξήγηση που δημιουργήθηκε με τη λέξη «τίποτα».

Παράλληλα, μιλάει με τρυφερότητα για τον Good Job Nicky και στέκεται απέναντι στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε τόσο ο ίδιος όσο και οι υπόλοιποι υποψήφιοι, για τη Eurovision. Τέλος, δηλώνει πως θα επιστρέψει τηλεοπτικά μόνο αν δεχτεί μια πρόταση με πραγματική ουσία που θα την εμπνεύσει.

«The 2Night Show»: Όσα θα δούμε την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου, στις 24:00

Την Καθαρά Δευτέρα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται το «The 2Night Show» τον Θανάση Τσαλταμπάση και την Αγοραστή Αρβανίτη.

Το αγαπημένο ζευγάρι, λίγο πριν υποδεχτεί το νέο μέλος της οικογένειάς τους, μιλάει για τα 17 χρόνια της κοινής του πορείας, που ξεκίνησε από ένα μπαράκι στην Πανόρμου και οδήγησε σε μία ακλόνητη σχέση ζωής. Τι σπούδασε η Αγοραστή και γιατί ο Θανάσης την έπεισε να ασχοληθεί με την υποκριτική;

Γιατί αποφάσισαν να παντρευτούν το 2024; Πόσο άλλαξε η σχέση τους με τον ερχομό της κόρης τους; Πώς αντιμετώπισαν τις εντάσεις μεταξύ τους; Γιατί συγκινείται η Αγοραστή με τον Θανάση; Στη συνέχεια, μιλούν για τη συνεργασία τους με τον Κωνσταντίνο Μουσούλη στην ταινία «Φίλοι για πάντα» από την Iconic Films, που κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 5 Μαρτίου, και αποκαλύπτουν πως το σενάριο είναι εμπνευσμένο από τη δική τους ζωή.

Τέλος, ο Θανάσης μιλά για την ξεκαρδιστική κωμωδία που πρωταγωνιστεί «Όλα … Λάθος» στο θέατρο Αλέκος Αλέξανδράκης. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε πως την ώρα της προβολής, το ζευγάρι θα κρατά πιθανότατα ήδη στην αγκαλιά του το δεύτερο παιδάκι του!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» και τον Αλέξανδρο Πιεχόβιακ, που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Να μ ’αγαπάς». Ο ταλαντούχος ηθοποιός αναφέρεται στην ιδιαίτερη οικογενειακή του ιστορία, μιλώντας για τις ρίζες του και τον παππού του, που έζησε ως πολιτικός πρόσφυγας στην Πολωνία. Ξέρει να μιλάει Πολωνικά;

Πώς ήταν τα παιδικά του χρόνια στον οικογενειακό φούρνο στη Λάρισα; Γιατί ένιωθε την ανάγκη να φύγει από τη πόλη που μεγάλωσε;

Πώς από πτυχιούχος της Αρχιτεκτονικής βρέθηκε στο Κρατικό Θέατρο; Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος χαρακτηρίζει τη σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, στην οποία συμμετείχε, ως ένα «δώρο ζωής» και περιγράφει τις συγκινητικές αντιδράσεις των ανθρώπων που τον σταματούν στον δρόμο για να του πουν ένα «ευχαριστώ».

Τέλος, μιλά με ενθουσιασμό για τη διαδραστική παράσταση «Smiley» στο Shamone, αλλά και για το πολυβραβευμένο έργο «BACON», μία διεισδυτική ματιά στην εφηβική βία, που κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου στο Θέατρο Άνεσις.

«The 2Νight Show»: Κάθε Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.