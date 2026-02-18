Οι «Ράδιο Αρβύλα» αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το ρεύμα και βγήκαν στον αέρα με γεννήτρια.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» πιστοί στο ραντεβού τους με το τηλεοπτικό κοινό, επέστρεψαν στον αέρα το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου.

Παρ’ όλα αυτά, ήδη από τα πρώτα λεπτά της εκπομπής, ο Αντώνης Κανάκης, έσπευσε να ενημερώσει το κοινό πως έχει πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος λόγω αέρα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν την εκπομπή με τη βοήθεια γεννήτριας.

Μάλιστα, όταν η κάμερα γύρισε προς τα παρασκήνια φαίνεται πως οι συνεργάτες των παρουσιαστών, βρίσκονται στα σκοτάδια.

Ο παρουσιαστής, με χιουμοριστικό τρόπο, εξήγησε πως έχουν γίνει αλλεπάλληλες διακοπές στο ρεύμα μέσα στην ημέρα, ωστόσο έχουν καταφέρει να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες, καθώς οι «Ράδιο Αρβύλα» έχουν... κρυσταλλικές οθόνες.

Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Μόνο έτσι μπορεί να ξεκινήσει και σήμερα η εκπομπή κυρίες και κύριοι. Είμαστε και πάλι με γεννήτρια γιατί το Ράδιο Αρβύλα, έχει κρυσταλλικές οθόνες και γεννήτρια. Και βέβαια, έχουν γίνει περίπου 80 διακοπές ρεύματος μέσα στην ημέρα επειδή φυσάει. 80 διακοπές ρεύματος, 150 βυθίσεις, επειδή φυσάει… Και είμαστε με γεννήτρια απόψε στο Ράδιο Αρβύλα, ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

