Οι ομάδες διάσωσης αναζητούν εννέα σκιέρ που αγνοούνται μετά από χιονοστιβάδα στην περιοχή της λίμνης Τάχο στην Καλιφόρνια.

Έξι ακόμη άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί στη χιονοστιβάδα έχουν ήδη διασωθεί, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Νεβάδα. Δύο από τους διασωθέντες σκιέρ νοσηλεύονται.

Η εταιρεία περιπέτειας Blackbird Mountain Guides, με έδρα την Καλιφόρνια, δήλωσε ότι η ομάδα, αποτελούμενη από 12 πελάτες και τέσσερις οδηγούς, διέμενε στις καλύβες της λίμνης Frog από τις 15 Φεβρουαρίου.

{https://twitter.com/CBSNews/status/2024187155887636885}

«Η ομάδα βρισκόταν στη διαδικασία επιστροφής στην αρχή του μονοπατιού μετά το τέλος μιας τριήμερης εκδρομής όταν συνέβη το περιστατικό», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Πρόσθεσε πως είναι «σε άμεση επαφή με τις μονάδες έκτακτης ανάγκης» και είναι «πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των προσπαθειών Έρευνας και Διάσωσης» καθώς αντιμετωπίζει αυτήν την απίστευτα δύσκολη κατάσταση.

Ειδικοί από το κοντινό χιονοδρομικό κέντρο Boreal Mountain και το Κέντρο Περιπέτειας Alder Creek προσπαθούν να φτάσουν στο σημείο μαζί με ομάδες έκτακτης ανάγκης.

Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν προσπάθεια για τον εντοπισμό των σκιέρ ωστόσο η πρόγνωση του καιρού προβλέπει πιο επικίνδυνες συνθήκες, με υψηλή πιθανότητα περαιτέρω χιονοστιβάδων, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες στην περιοχή.

{https://twitter.com/bran16121/status/2024186759819477268}

Με πληροφορίες του CBSNews/BBC