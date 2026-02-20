Η σειρά «Μπαμπά, σ’ αγαπώ», έσπασε ρεκόρ στην τηλεθέαση με 21,7%. Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00.

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» έχει κατακτήσει τις καρδιές των τηλεθεατών, με το επεισόδιο της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου να σημειώνει ρεκόρ σεζόν στην τηλεθέαση με 21,7% στο δυναμικό κοινό 18-54, αποδεικνύοντας πως τα «τρία μπαμπαδάκια» - ο Νίκος, ο Δημήτρης και ο Ηρακλής - έχουν αποκτήσει πιστούς τηλεθεατές, που παρακολουθούν φανατικά την πορεία τους στην απίστευτη περιπέτεια της πατρότητας.

Επεισόδιο 8: «Tι έκανα χθες το βράδυ;»

Η επόμενη μέρα βρίσκει τη Στέλλα να ζητάει εξηγήσεις από τον Νίκο γι’ αυτό που είδε χθες το βράδυ.

Ο Νίκος και η Βιργινία είναι τρομοκρατημένοι καθώς προσπαθούν να καταλάβουν τι σημαίνει το χθεσινό φιλί και ποια πορεία πρέπει ν’ ακολουθήσουν.

Η Τζένη ξυπνάει στο σπίτι του Ηρακλή, γυμνή κάτω απ’ τα σεντόνια, προσπαθώντας να θυμηθεί τι έκανε χθες στο πάρτι κι αν έγινε κάτι με τον Ηρακλή.

Ο Δημήτρης αγωνιά για το πόσο θα αλλάξει η ζωή του από τις εξελίξεις με την Ελένη και τον Βίκτωρα αλλά και για το αν ο Βίκτωρας θα μαρτυρήσει το φιλί με την Ελένη.

Επίσης, αναρωτιέται πως καθαρίζεται το λάχανο όταν είναι να το δώσεις να το φάει παιδί. Είναι μια ταραχώδης επόμενη μέρα για όλους.

Αλλά κυρίως για τον Νίκο, που θα δώσει τέλος στο ερωτικό τρίγωνο με Στέλλα-Βιργινία, παίρνοντας μια ξεκάθαρη απόφαση.

Θα αποδεχτεί ο Δημήτρης τον Βίκτωρα στη ζωή του και κυρίως θα καταφέρει να καθαρίσει το λάχανο; Τι σημαίνει η λέξη «πατρώθηκες» και έχει σχέση με λεκέδες;

Έγινε κάτι ανάμεσα σε Τζένη και Ηρακλή;

Είδε η Στέλλα το φιλί του Νίκου με τη Βιργινία;

Και ποια από τις δύο γυναίκες της ζωής του, θα διαλέξει τελικά ο Νίκος; Τη Στέλλα ή τη Βιργινία;

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ Αγαπώ!»