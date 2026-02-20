O Έρικ Ντέιν, ο Δρ Μαρκ Σλόαν του «Grey’s Anatomy», πέθανε σε ηλικία 53 ετών, μετά από μάχη με τη νόσο ALS.

Το «Grey’s Anatomy» αποχαιρετά τον Έρικ Ντέιν. Ο 53χρονος ηθοποιός, που εμφανίστηκε ως Δρ Μαρκ Σλόαν σε 145 επεισόδια της ιατρικής σειράς του ABC, «έφυγε» από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου μετά από μάχη με την ALS.

«Ο Έρικ ήταν ένα φως. Θα το έβλεπες να εκπέμπεται αβίαστα από αυτόν στα γυρίσματα του Grey's, καθώς και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αποκτούσε αυτή τη λάμψη στα μάτια του και, με μια πονηρή ματιά, έδινε με τέλεια κωμική χρονική στιγμή μια ατάκα που σε άφηνε άφωνο! Θα μας λείψεις», έγραψε στο Instagram η Κιμ Ρέιβερ, που υποδύεται τη Δρ Τέντι Άλτμαν στη σειρά. «Η αγάπη και οι σκέψεις μου πηγαίνουν στη Ρεμπέκα και τις κόρες τους. Σ' αγαπάμε».

Ο βετεράνος του καστ του Grey’s Anatomy, Kέβιν ΜακΚιντ, ο οποίος συμπρωταγωνίστησε με τον Ντέιν για τέσσερις σεζόν, ανάρτησε μια φωτογραφία του ηθοποιού από την εποχή του στη σειρά με τη λεζάντα «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε…»

Ομοίως, και ο Τζέρεμι Πίκενς, που ήταν στο Grey’s καθόλη τη διάρκεια της παρουσίας του Ντέιν, ανάρτησε μια φωτογραφία γράφοντας «Αναπαύσου εν ειρήνη».

Επίσης, ο Πάτρικ Ντέμπσεϊ θέλησε να τιμήσει τον πρώην συνάδελφό του δημοσιεύοντας ένα απόσπασμα από το βίντεο του Ντέιν τον περασμένο Σεπτέμβριο για την υποστήριξη της έρευνας για την ALS, στο οποίο λέει: «Είμαι ο Έρικ. Ένας ηθοποιός, ένας πατέρας και τώρα ένα άτομο που ζει με την ALS».

Η εκτελεστική παραγωγός του Grey’s Anatomy, Κρίστα Βέρνοφ, μοιράστηκε μερικά στιγμιότυπα από μια γραπτή συνομιλία της με τον Ντέιν το 2021, όταν εκείνος επέστρεψε για μια εμφάνιση σε επεισόδιο της σειράς, εννέα χρόνια μετά την αποχώρησή του.

«Έκανα ένα τηλεφώνημα στον Έρικ και απάντησε αμέσως. Τον ρώτησα "Θα επιστρέψεις; Ξέρω ότι είναι πανδημία και η λήψη είναι εφιάλτης, αλλά θα το κάνουμε στην παραλία και θα κρατήσουμε τις αποστάσεις, διότι ο κόσμος χρειάζεται χαρά, και ο Μάρκ και η Λέξι είναι χαρά". Απάντησε "πού και πότε". Όταν ήρθα στο σετ εκείνη την ημέρα, είπε "παραβιάζουμε τους κανόνες και αγκαλιαζόμαστε τώρα, σωστά;" Αυτό που θα θυμάμαι περισσότερο για τον Έρικ Ντέιν είναι οι αγκαλιές του. Οι καλύτερες αγκαλιές. Ω φίλε μου. Σου εύχομαι ειρήνη».

Ο Ντέιν, γνωστός ως «McSteamy» στο Grey’s Anatomy, μπήκε στη δεύτερη σεζόν της σειράς ως guest star. Ωστόσο, το κοινό ερωτεύτηκε γρήγορα τον χαρακτήρα, και στην τρίτη σεζόν ήρθε ξανά για να μείνει. Έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο δεύτερο επεισόδιο της ένατης σεζόν, όταν ο Μάρκ πέθανε αφού αποσυνδέθηκε από τη μηχανική υποστήριξη μετά από μια αεροπορική τραγωδία. Η δημιουργός, Σόντα Ράιμς, έλεγε συχνά ότι ο χαρακτήρας ήταν ένας από τους αγαπημένους της στο σενάριο.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι από την απώλεια του Έρικ Ντέιν», δήλωσαν ABC και 20th Television σε ανακοίνωση. «Το εξαιρετικό του ταλέντο και η αξέχαστη παρουσία του στο Grey's Anatomy άφησαν μια διαρκή επίδραση στο κοινό σε όλο τον κόσμο, και το θάρρος και η χάρη του κατά τη διάρκεια της μάχης του με την ALS ενέπνευσαν τόσους πολλούς. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του, τους φίλους του και τους συναδέλφους του, καθώς και με τους πολλούς θαυμαστές του που επηρεάστηκαν από το έργο του.

{https://youtu.be/maXXHWWYI18?si=VfMwNe9gS-xGeO6m}

Τον Απρίλιο του 2025, μόλις 11 μήνες πριν από τον θάνατό του, ο Ντέιν ανακοίνωσε ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).

Τον περασμένο μήνα, η Έλεν Πομπέο, η γνωστή μας Μέρεντιθ από τη σειρά, αποκάλυψε ότι έστειλε μήνυμα στον Ντέιν αμέσως μόλις έμαθε για τη διάγνωσή του. «Μόλις άκουσα για τη διάγνωσή του, του έστειλα μήνυμα και είπα "Είμαι εδώ, αν θέλεις να μιλήσεις". Και το τηλέφωνό μου χτύπησε 30 δευτερόλεπτα αργότερα».