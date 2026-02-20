Επιστρέφει στα τηλεοπτικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Οριστικό «ναι» είπε ο Νίκος Μουτσινάς στο νέο του τηλεοπτικό βήμα, καθώς οι συζητήσεις του με το Star Channel ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Έπειτα από ένα διάστημα διαπραγματεύσεων, ο γνωστός παρουσιαστής υπέγραψε συμβόλαιο με το κανάλι για την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού λέξεων «Lingo».

Την αποκάλυψη έκανε η εκπομπή Breakfast@Star, με την Ελένη Χατζίδου να ανακοινώνει επίσημα τη συνεργασία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο που αναλαμβάνει ένα διαφορετικό project, βασισμένο σε ένα διεθνώς επιτυχημένο concept που γνωρίζει μεγάλη απήχηση παγκοσμίως.

Στη συνέχεια, η Λίλυ Πυρράκη έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τη δομή του παιχνιδιού. Στο «Lingo» θα συμμετέχουν τρία ζευγάρια παικτών, τα οποία θα δοκιμάζουν την ταχύτητα σκέψης, τη φαντασία και την παρατηρητικότητά τους, προσπαθώντας να ανακαλύψουν σωστά τις λέξεις πριν λήξει ο χρόνος. Αντίπαλός τους δεν θα είναι άλλος από το χρονόμετρο, γεγονός που ανεβάζει την ένταση και κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον.

Πρόκειται για ένα ομαδικό, γρήγορο και διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι, που συνδυάζει απλούς κανόνες με έντονο ρυθμό, δημιουργώντας –όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά– μια άκρως «εθιστική» εμπειρία τόσο για τους παίκτες όσο και για το τηλεοπτικό κοινό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjmqe0bix3l?integrationId=40599y14juihe6ly}