Ανοικτή παραμένει η δυνατότητα για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τους φορολογούμενους, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς από τα δηλωθέντα στοιχεία εξαρτάται άμεσα ο σωστός υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό τους έως τις 31 Ιανουαρίου, μέχρι να διαμορφωθεί πλήρως και ορθά η περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου.

Οι διορθώσεις αφορούν τόσο περιπτώσεις ελλιπών ή λανθασμένων στοιχείων ακινήτων, όσο και μεταβολές που δεν είχαν αποτυπωθεί σωστά σε προηγούμενα έτη. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι οι μεταβολές κάθε έτους δηλώνονται αποκλειστικά στο αντίστοιχο Ε9, ενώ για αλλαγές παλαιότερων ετών απαιτείται η επιλογή και οριστικοποίηση δήλωσης για το συγκεκριμένο έτος και η μεταφορά της στα επόμενα, ώστε να ενημερωθεί σωστά η περιουσιακή εικόνα σε όλη τη χρονική αλυσίδα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις που μετά την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ προκύπτει πιστωτικό αποτέλεσμα, καθώς τότε η τροποποιητική δήλωση δεν οριστικοποιείται αυτόματα και απαιτείται έλεγχος από την αρμόδια ΔΟΥ με την προσκόμιση δικαιολογητικών. Αντίθετα, όταν από την εκκαθάριση δεν προκύπτει φόρος προς καταβολή ή το αποτέλεσμα είναι χρεωστικό, η νέα πράξη διορθωτικού προσδιορισμού εκδίδεται άμεσα.

Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση επισημαίνει ότι όταν έχουν υπολογιστεί φόροι με βάση ελλιπή στοιχεία, οι φορολογούμενοι οφείλουν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα δεδομένα για κάθε ακίνητο, ώστε να αποφευχθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος της προεπισκόπησης της περιουσιακής κατάστασης πριν από την οριστικοποίηση της δήλωσης θεωρείται κρίσιμος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ είναι ακριβή και πλήρη.