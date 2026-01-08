«Ο πρωθυπουργός δεν είναι καθηγητής Διεθνούς Δικαίου» τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος τονίζοντας ότι όταν έκανε την δήλωση για την σύλληψη Μαδούρο δεν είχε... πλήρη εικόνα.

Μιλώντας στο mega είπε πως η επίσημη θέση της χώρας εκφράστηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και πως ο πρωθυπουργός όταν έκανε την τοποθέτηση για την οποία δέχθηκε σφοδρή κριτική, μη αναφερόμενος στο διεθνές δίκαιο... δεν είχε πλήρη εικόνα.

Συμπλήρωσε επίσης πως είναι πρωθυπουργός και «όχι καθηγητής διεθνούς δικαίου».

Ο ίδιος βέβαια με την επιστημονική του ιδιότητα είπε πως η σύλληψη Μαδούρο δεν ήταν εντός του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα πρόσθεσε ότι για να συλληφθεί και να είναι εντός πλαισίου του διεθνούς δικαίου θα έπρεπε να υπήρχε χρήση βίας και από την άλλη πλευρά έτσι ώστε οι ΗΠΑ να προχωρήσουν σε χρήση βίας (δηλαδή σύλληψη).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfinrv83zjld?integrationId=40599y14juihe6ly}