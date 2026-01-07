Χιόνια ακόμα και δίπλα στη θάλασσα βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Έρχεται πολική αέρια μάζα και φέρνει χαμηλές θερμοκρασίες.

Σήμερα, η χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα χωριστεί σε δύο τμήματα. Από τη μία πλευρά τα ανατολικά και νότια τμήματα δεν φαίνεται μέχρι και αργά το απόγευμα να δέχονται αξιόλογες βροχές, ταυτόχρονα στη δυτική - βορειοδυτική χώρα θα εκδηλώνονται μεγάλος όγκος νερού, θα έχουμε έντονες βροχές και καταιγίδες, συνοδεία έντονων ηλεκτρικών εκκενώσεων, πιθανόν και χαλαζοπτώσεων.

Σε ότι αφορά τις χαλαζοπτώσεις αυτές αναμένονται στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στις περιοχές αυτές θα έχουμε και πιο αυξημένες πιθανότητες για πλημμυρικά επεισόδια. Έχουμε ακόμη ένα γεμάτο 24ωρο με έντονα καιρικά φαινόμενα, που σημαίνει οτι χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Ανατολικά της Πίνδου και από το Βόλο και τα νότια τμήματα οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από το απόγευμα και στη συνέχεια.

Οσον αφορά στους ανέμους, ο νοτιάς θα κυριαρχεί σε στεριά και θάλασσα, κατά περιόδους θα είναι θυελλώδης ενώ κατά περιόδους οι πιο μεγάλες εντάσεις θα είναι προς τα ανατολικά τμήματα και τα τμήματα του Αιγαίου.

Ταυτόχρονα όμως θα ανέβει η θερμοκρασία. Νωρίς το πρωί ο καιρός είναι πλέον μαλακός με ήπιες θερμοκρασιακές τιμές ενώ αργά το απόγευμα ο υδράργυρος θα δείξει κοντά στους 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη βόρεια Κρήτη θα φθάσουμε τους 24 βαθμούς Κελσίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια μέχρι αργά το απόγευμα, οπότε και περιμένουμε μέσα στη νύχτα να αναπτυχθούν συννεφιές και δεν αποκλείεται στην αλλαγή της μέρας να δούμε κάποιες βροχές και καταιγίδες.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν πίσω από την Πεντέλη και την Πάρνηθα. Έτσι θα είμαστε κοντά στους 22 βαθμούς σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Στη Θεσσαλονίκη, η ημέρα αναμένεται να κυλήσει με κατά διαστήματα βροχερό καιρό. Ο νοτιάς θα ενισχυθεί στα 6 με 7 μποφόρ σε περιοχές κάτω από τα πόδια της Χαλκιδικής.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Και αύριο Πέμπτη, θα είναι μία ημέρα, που θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε κάτω από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Θα επηρεαστεί το ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Αν και το πέρασμα των καταιγίδων σε αυτές τις περιοχές δεν είναι έντονο, αυξάνονται οι περιοχές που μπορεί να δούμε πλημμυρικά επεισόδια.

Ο καιρός θα φτιάξει την Παρασκευή και τα έντονα φαινόμενα θα εστιάζονται κυρίως στα νότια θαλάσσια τμήματα. Παράλληλα γυρίζει ο καιρός σε βοριά και θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία.

Το Σάββατο όμως, έρχεται πάλι μια νέα κακοκαιρία με αντίστοιχα χακακτηριστικά. Δηλαδή θα στρέψει και πάλι τον άνεμο σε νοτιά, θα δούμε και πάλι πιο πολλές βροχές στα δυτιά - βορειοδυτικά τμήματα.



Δεν αποκλείεται να ξεπεράσουμε τους 200 τόνους νερού, ανά στρέμμα - σε αυτές τις περιοχές.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, θα προσπαθήσει αυτή η πολική αέρια μάζα, να κάνει ένα πέρασμα και στη χώρα μας, που σημαίνει οτι από την Κυριακή θα πέσει και άλλο η θερμοκρασία.

Τη Δευτέρα και την Τρίτη, θα κάνει τσουχτερό κρύο. Θα δούμε τα χιόνια να κατεβαίνουν σε υψόμετρο και υπάρχουν και αυξημένες πιθανότητες να δούμε το χιόνι να στρώνεται δίπλα στη θάλασσα.

Από αυτήν την χιονοκαιρία φαίνεται οτι θα ευννοηθούν κυρίως τα νησιά του Αιγαίου.

Ανοίγεται και πάλι μπροστά μας ένα διάστημα με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες τιμές με τσουχτερό κρύο και έντονο παγετό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi40zldvcpt?integrationId=40599y14juihe6ly}