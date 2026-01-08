Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Δύο φορτηγά συγκρούστηκαν στο ρεύμα προς Πειραιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα φορτηγό που κινούνταν προς Λαμία έσπασε τα κιγκλιδώματα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο δεύτερο φορτηγό.

Τα φορτηγά έχουν ακινητοποιηθεί, με αποτέλεσμα να κλείσουν οι 2 λωρίδες κυκλοφορίας. Μετά δυσκολίας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων από την αριστερά λωρίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν 2 σοβαρά τραυματίες οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νίκαιας για να λάβουν τις πρώτες βοήθειες.

Το μπροστινό τμήματα του φορτηγού έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών.