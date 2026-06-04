Μια έρευνα βιοποικιλότητας τον Φεβρουάριο του 2026 στο απομακρυσμένο οροπέδιο Λισίμα της Ανγκόλας οδήγησε σε συναρπαστικά νέα ευρήματα.

Μια πρωτοποριακή επιστημονική αποστολή στην Κεντρική Αφρική έφερε στο φως δεκάδες άγνωστα μέχρι σήμερα είδη, ρίχνοντας φως σε ένα από τα τελευταία ανεξερεύνητα καταφύγια βιοποικιλότητας του πλανήτη.

Τον Φεβρουάριο μια ομάδα 16 ειδικών επιστημόνων επισκέφθηκε το απομακρυσμένο οροπέδιο Λισίμα στην ανατολική Ανγκόλα. Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της έρευνας, με την ονομασία Cassai Life Atlas, ανακοινώθηκαν επίσημα από τον οργανισμό The Wilderness Project.

Η αποστολή στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, εντοπίζοντας οκτώ νέα είδη λιβελούλας, τρία νέα είδη ακρίδας και περίπου 60 είδη νυχτοπεταλούδων και πεταλούδων που δεν είχαν καταγραφεί ποτέ ξανά από την επιστήμη.

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Πιο αναλυτικά, εντοπίστηκαν 47 κατηγορίες ακρίδων και γρύλων, τρεις από τις οποίες ήταν νέες για την επιστήμη. Οι ειδικοί βρήκαν επίσης 103 είδη λιβελούλας, συμπεριλαμβανομένων 34 που δεν είχαν καταγραφεί προηγουμένως στην περιοχή Λισίμα. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, έξι είδη προστέθηκαν στον εθνικό κατάλογο της Ανγκόλας και οκτώ βρίσκονται στη διαδικασία επίσημης επιστημονικής περιγραφής.

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Καταγράφηκαν ακόμη περισσότερες από 1.000 πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες, συμπεριλαμβανομένων οκτώ που «φαίνεται να μην έχουν περιγραφεί», ενώ ο αριθμός αυτός πιθανότατα θα αυξηθεί.

«Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το 6% όλων των καταγεγραμμένων ειδών νυχτοπεταλούδας θα μπορούσαν να είναι νέα για την επιστήμη», ανέφερε ο οργανισμός. Οι ερευνητές στην απομακρυσμένη περιοχή της Ανγκόλας συνέλεξαν επίσης σκαθάρια, αράχνες και σκορπιούς, τα οποία ωστόσο θα πρέπει να εξεταστούν στο εργαστήριο.

Παρά τις ακραίες συνθήκες - αφού η έρευνα διεξήχθη στην κορύφωση της περιόδου των βροχών με αποτέλεσμα το κομβόι να κολλάει για μέρες στις λάσπες και μέλη της ομάδας να νοσήσουν από ελονοσία - οι επιστήμονες εκμεταλλεύονταν κάθε καθυστέρηση για να εξερευνήσουν τους γύρω βάλτους.

Η περιοχή αυτή παρέμενε μια άγνωστη κηλίδα στον παγκόσμιο χάρτη για δεκαετίες, προστατευμένη άθελά της από τον μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο και τα διάσπαρτα ναρκοπέδια που κρατούσαν μακριά την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Όπως δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής, Ρομπ Τέιλορ, ο απώτερος στόχος δεν ήταν απλώς η καταγραφή των νέων ειδών, αλλά η διασφάλιση ότι τα μοναδικά οικοσυστήματα στα οποία ζουν θα παραμείνουν ανέγγιχτα.

Με πληροφορίες από το People