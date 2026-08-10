Ο Σάντερς επικαλέστηκε προηγούμενες δηλώσεις των τριών εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες θα σταματούσαν ή θα ανέστελλαν την ανάπτυξη εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους γίνονταν υπερβολικά επικίνδυνα για να ελεγχθούν με ασφάλεια.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς κάλεσε τους επικεφαλής κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης να αναστείλουν την ανάπτυξη νέων συστημάτων, προειδοποιώντας ότι το Κογκρέσο θα παρέμβει εάν δεν αναλάβουν δράση.

Ο Σάντερς, ανεξάρτητος γερουσιαστής από το Βερμόντ, απηύθυνε την έκκληση σε επιστολή του προς τον διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, τον επικεφαλής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, και τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta, την οποία εξασφάλισε πρώτο το Axios.

«Κύριε Άλτμαν, κύριε Αμοντέι και κύριε Ζάκερμπεργκ: Για το καλό της ανθρωπότητας, τηρήστε τα λόγια σας. Παγώστε την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι ακόμη αργά για να αποφύγουμε την καταστροφή. Σταματήστε να κατασκευάζετε μηχανές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν», έγραψε.

«Επιτρέψτε μου να είμαι απολύτως σαφής: Εάν δεν λάβετε τώρα τα κατάλληλα μέτρα, θα το πράξουμε εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Ο Σάντερς επικαλέστηκε προηγούμενες δηλώσεις των τριών εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες θα σταματούσαν ή θα ανέστελλαν την ανάπτυξη εάν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης τους γίνονταν υπερβολικά επικίνδυνα για να ελεγχθούν με ασφάλεια.

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Αυξάνονται οι ανησυχίες για την AI

«Σε μια στιγμή κατά την οποία έχουμε δει ανθρώπους να χάνουν τον έλεγχο, ενώ δημιουργούνται δυνητικά επικίνδυνοι ιοί, οι εταιρείες σας εξακολουθούν να επιταχύνουν — επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μια τεχνολογία που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, να προβλέψει ή να ελέγξει πλήρως», αναφέρει στην επιστολή ο Σάντερς.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες τις τελευταίες εβδομάδες. Ερευνητές χρησιμοποίησαν AI για την ανάπτυξη νέων ιών, ενώ οι Meta, OpenAI και Anthropic έχουν αναφέρει περιστατικά κατά τα οποία τα μοντέλα τους παρουσίασαν απρόβλεπτη συμπεριφορά. Ο Σάντερς επικαλέστηκε και τα δύο γεγονότα στην επιστολή του.

Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI επέλεξε να επιβραδύνει την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου της, Astra.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει μια διεθνή προσπάθεια για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Παρότι ο Σάντερς ασκεί πίεση για νομοθετική δράση, οι προσπάθειες για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την AI, ιδίως όταν προέρχονται από έναν προοδευτικό πολιτικό όπως ο ίδιος, είναι απίθανο να συγκεντρώσουν την απαραίτητη στήριξη στο σημερινό Κογκρέσο ώστε να καταστούν νόμος.

Επομένως, προς το παρόν αναμένεται να συνεχιστούν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο τη διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης και οι εκστρατείες δημόσιας πίεσης. Εάν, όμως, οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, είναι πιθανό να ακολουθήσουν κοινοβουλευτικές έρευνες και κλητεύσεις, με στόχο να λογοδοτήσουν οι επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών.

Πηγή: Axios