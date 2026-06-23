Μια διαρκής πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης του οικογενειακού προϋπολογισμού ενάντια στις πληθωριστικές πιέσεις.

Πιστή στη δέσμευσή της να στηρίζει στην πράξη τον Έλληνα καταναλωτή απέναντι στις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, η Lidl Ελλάς δίνει νέα συνέχεια στη στρατηγική ενέργεια «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό».

Μετά τη μεγάλη ενέργεια του περασμένου Απριλίου, όπου η εταιρεία προχώρησε σε μειώσεις τιμών σε περισσότερα από 300 βασικά προϊόντα, η Lidl Ελλάς επανέρχεται με έναν νέο κύκλο μειώσεων. Στόχος παραμένει η θωράκιση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και η άμεση ανακούφιση του οικογενειακού προϋπολογισμού με ποιοτικές επιλογές στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς.

Τι περιλαμβάνει η ενέργεια:

Στοχευμένες μειώσεις σε περισσότερα από 50 προϊόντα: Η πρωτοβουλία εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης.

Η πρωτοβουλία εξειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων καθημερινής ανάγκης. Εκπτώσεις που αγγίζουν το -31%: Οι νέες χαμηλότερες τιμές στα ράφια προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, με τις μειώσεις να φτάνουν έως και το -31%.

Η ενέργεια «Ψαλίδι στον Πληθωρισμό» δεν είναι μια εφήμερη προσφορά, αλλά μια διαρκής και στρατηγική κίνηση στήριξης της ελληνικής κοινωνίας. Μετά τη δυναμική παρέμβαση του Απριλίου σε περισσότερα από 300 προϊόντα, η εταιρεία συνεχίζει με νέες, ακόμα πιο βαθιές μειώσεις τιμών, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ο πιο σταθερός σύμμαχος για έξυπνες και οικονομικές αγορές.

Η Lidl Ελλάς συνεχίζει να αφουγκράζεται τις προκλήσεις της εποχής και να απαντά με πράξεις, διατηρώντας την κορυφαία ποιότητα των προϊόντων της αναλλοίωτη, στην καλύτερη τιμή της αγοράς.