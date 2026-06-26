Για 30 χρόνια, το DIY brand PARKSIDE στηρίζει τους ανθρώπους και τα έργα τους. Η PARKSIDE γιορτάζει την επέτειό της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ένα ορόσημο για την PARKSIDE: Γιορτάζει την 30ή επέτειό της το 2026. Αυτό που ξεκίνησε το 1996, εξελίχθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα στο κορυφαίο σε πωλήσεις DIY brand της Ευρώπης. Με το επετειακό σύνθημα «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!» η PARKSIDE ανατρέχει σε μια πρωτοφανή ιστορία ανάπτυξης.

30 Χρόνια Άνθρωποι και Έργα

Είτε πρόκειται για ένα φιλόδοξο DIY έργο, είτε για επαγγελματική χρήση σε συνεργείο, είτε απλώς για την περιποίηση του κήπου σας η PARKSIDE έχει καθιερωθεί ως ο πανευρωπαϊκός ηγέτης της αγοράς στο DIY και επιδιώκει έναν ξεκάθαρο στόχο: να στηρίζει τους λάτρεις του DIY να υλοποιούν αυτόνομα και με επιτυχία τα έργα τους. Ιδιαίτερα σε εποχές αυξημένου κόστους διαβίωσης, πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν να κάνουν οι ίδιοι τις εργασίες στο σπίτι ή στον κήπο. Παράλληλα, η στροφή προς τη βιωσιμότητα, τη συνειδητή κατανάλωση και την εξοικονόμηση πόρων, σε συνδυασμό με την επιθυμία για αυτονομία, παρακινεί τους ανθρώπους να επισκευάζουν μεταχειρισμένα έπιπλα και να τους δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Από την πρώτη στιγμή, η PARKSIDE αποτελεί το brand επιλογής για πολλούς ανθρώπους που θέλουν να καταπιαστούν με τα έργα τους – με εργαλεία υψηλής ποιότητας στην καλύτερη τιμή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια Επέτειος Γεμάτη Highlights

Μετά την επιτυχία του παγκόσμιου ρεκόρ Γκίνες με το "THE PULL" —όπου ένα επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο της PARKSIDE κατάφερε να τραβήξει το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο, ένα Airbus A380— και ενώ οι προετοιμασίες για το επόμενο εντυπωσιακό εγχείρημα συνεχίζονται, η επέτειος των 30 χρόνων αποτελεί το επόμενο μεγάλο ορόσημο για την εταιρεία.

Με αυτή την αφορμή, η PARKSIDE λανσάρει μια ολοκληρωμένη (360°) καμπάνια με κεντρικό σύνθημα «ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ!». Η καμπάνια αυτή όχι μόνο τιμά την ιστορία της μάρκας, αλλά θέτει στο επίκεντρο και την ίδια την κοινότητα του DIY. Μέσα από προωθητικές ενέργειες στα social media, οι καταναλωτές μπορούν να γιορτάσουν μαζί με την PARKSIDE και να γίνουν μέλος μιας δυναμικής κοινότητας.

«Τα 30 χρόνια PARKSIDE είναι η απόδειξη της ποιότητάς μας. Φέραμε το DIY στο επίκεντρο της κοινωνίας. Στο μεταξύ, έχει δημιουργηθεί μια πραγματική κοινότητα από "PARKSIDERS", που εμπνέουν ο ένας τον άλλον και παρακινούν με συμβουλές και έξυπνα κόλπα για το επόμενο DIY έργο. Οι ευχαριστίες μας πηγαίνουν στα εκατομμύρια των πελατών που μας εμπιστεύτηκαν για τρεις δεκαετίες και μας δείχνουν καθημερινά ότι: Μαζί, μπορούμε να τα καταφέρουμε!», δηλώνει ο Robin Ruschke, Head of Marketing της Lidl Stiftung & Co. KG.

Η Ιστορία Επιτυχίας της PARKSIDE

Το brand PARKSIDE ιδρύθηκε το 1996. Το όνομα του brand προέρχεται από την οδό Parkside Street στο Λονδίνο, κοντά στην οποία βρίσκονταν τα κεντρικά γραφεία της Lidl στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξεκινώντας με μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για τους λάτρεις του «φτιάξτο μόνος σου», η ποικιλία της επεκτεινόταν συνεχώς, εντάσσοντας σταδιακά και προϊόντα κήπου. Η υπομάρκα PARKSIDE PERFORMANCE προσφέρει επίσης ιδιαίτερα υψηλή απόδοση για απαιτητικά έργα, απευθυνόμενη σε προχωρημένους ερασιτέχνες και επαγγελματίες.

Το 2023, η PARKSIDE απέκτησε έναν ισχυρό συνεργάτη στο πρόσωπο του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, με τον οποίο το brand προσελκύει επανειλημμένα την προσοχή για να παρακινήσει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση και να φτιάξουν πράγματα μόνοι τους. Στο μεταξύ, η PARKSIDE έχει δημιουργήσει μια πραγματική κοινότητα από PARKSIDERS και εκπροσωπείται ως brand σε όλες τις σχετικές πλατφόρμες.

Ένα ορόσημο στην ιστορία ανάπτυξης της PARKSIDE είναι η αναγνώρισή της ως η κορυφαία σε πωλήσεις DIY brand από τη Euromonitor. Το 2022, η PARKSIDE έγινε ένα ανεξάρτητο brand και μία από τις έξι καθορισμένες θεματικές ενότητες μη τροφίμων της Lidl. Από το 2023, τα προϊόντα προσφέρονται επίσης και στην Kaufland.