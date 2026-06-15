«Εχει επιβεβαιωθεί πως δύο ρωσικά drones στόχευσαν σκόπιμα το συγκεκριμένο τμήμα της πόλης όπου βρίσκεται η ιστορική Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων», ισχυρίστηκε τη Δευτέρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η εμβληματική ορθόδοξη Μονή της Λαύρας των Σπηλαίων στην καρδιά του Κιέβου τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα.

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από δώδεκα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ οι εικόνες δείχνουν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από τη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου - ένα μνημείο αναγνωρισμένο από την UNESCO με ιστορία σχεδόν 1.000 ετών.

{https://x.com/Reuters/status/2066404084513468639}

Δημοσιογράφος του CNN μετέδωσε ότι άκουσε αρκετές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νυχτερινής επίθεσης, κατά την οποία η Ρωσία εξαπέλυσε 611 drones μεγάλου βεληνεκούς και 70 πυραύλους, σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας.

Μέχρι το ξημέρωμα, οι πυροσβέστες συνέχιζαν τις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι η φωτιά επηρέασε 800 τετραγωνικά μέτρα της οροφής του Καθεδρικού Ναού, ενώ έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες που δείχνουν τις ζημιές στο κτίριο.

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{https://x.com/MFA_Ukraine/status/2066461830306742274}

{https://x.com/nexta_tv/status/2066391639308829021}

Ο Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης Ουκρανίας, Επιφάνιος, ζήτησε «προσευχές για τη σωτηρία του ιερού κειμηλίου από την καταστροφή», προσθέτοντας πως πρόκειται για «ακόμα ένα ρωσικό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ιστορίας, κατά του Χριστιανισμού».

Σύμφωνα με τον Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης του Κιέβου, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν στην επίθεση. Επιπλέον, το πλήγμα άφησε περίπου 140.000 νοικοκυριά στο βόρειο τμήμα του Κιέβου χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι πραγματοποίησε πλήγματα σε «στόχους του αμυντικού-βιομηχανικού συμπλέγματος της Ουκρανίας στις πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο και Ντνίπρο».

«Το συγκρότημα κτιρίων της Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο (όπου βρίσκεται ο καθεδρικός ναός στον οποίο ξέσπασε πυρκαγιά) επλήγη από πύραυλο του αμερικανικού συστήματος Patriot. Ενας από τους λόγους δυσλειτουργίας του συστήματος αυτού θα μπορούσε να είναι ότι οι χώρες της Δύσης προμήθευσαν στο καθεστώς του Κιέβου πυραύλους των οποίων η ημερομηνία χρήσης είχε λήξει», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, σε ανακοίνωσή του.

«Έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού»

Για «σοβαρό έγκλημα κατά του χριστιανικού πολιτισμού» έκανε λόγο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

«Ρωσικό πλήγμα στη Λαύρα του Κιέβου προκάλεσε πυρκαγιά στον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου – μια εκκλησία της οποίας η ιστορία χρονολογείται από τον 11ο αιώνα», σημείωσε χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα από τα σοβαρότερα εγκλήματα της Ρωσίας κατά του χριστιανικού πολιτισμού μέχρι σήμερα».

Παράλληλα, κάλεσε τις χώρες της G7 να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία και να ενισχύσουν τη βοήθεια προς την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας, εν μέσω συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και πολιτιστικά μνημεία της χώρας.

{https://x.com/ZelenskyyUa/status/2066456111654252626}