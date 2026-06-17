«Για εμάς, δεν υπήρχε κανένα περιστατικό μέχρι να ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί», ισχυρίστηκε η βρετανίδα ιστόπλοος.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κέιρ Στάρμερ, επέκρινε το «ανεύθυνο» πλήρωμα ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου που έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον γιοτ στη Μάγχη - ένα περιστατικό το οποίο η βρετανίδα ιστιοπλόος που επέβαινε στο σκάφος χαρακτήρισε «σουρεαλιστικό».

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία την Τετάρτη, ο Στάρμερ χαρακτήρισε το περιστατικό με τη ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich «βαθιά ανησυχητικό».

«Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Είναι ανεύθυνο και το ζευγάρι στο γιοτ πρέπει να τρομοκρατήθηκε», πρόσθεσε ο βρετανός πρωθυπουργός.

Η εκδοχή των βρετανών ιστιοπλόων

Η Jane Kelvey, η οποία έπλεε σε διεθνή ύδατα επιβαίνοντας στο υπό βρετανική σημαία γιοτ Bright Future μαζί με τον σύζυγό της Alan, δήλωσε ότι τα δύο σκάφη «σίγουρα δεν βρίσκονταν σε πορεία σύγκρουσης».

Μιλώντας στην εκπομπή Newsnight του BBC την Τρίτη, η Kelvey ανέφερε ότι το ρωσικό πολεμικό πλοίο «έκανε πέντε συριγμούς με την κόρνα του - σήμα που σημαίνει "μας έχετε δει;"».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=63tCF3ZncvE}

«Στρίψαμε αμέσως δύο μοίρες αριστερά ώστε να δουν ότι κάναμε μια σκόπιμη αλλαγή πορείας, πράγμα που σήμαινε ότι τους είχαμε δει», είπε.

«Στη συνέχεια, περίπου ένα λεπτό αργότερα, έκαναν άλλους πέντε συριγμούς, τους οποίους ακολούθησαν αμέσως τέσσερις έως πέντε βολές από μικρά όπλα».

Η Kelvey πρόσθεσε ότι φάνηκε να πρόκειται για προειδοποιητικά πυρά και όχι για βολές στοχευμένες εναντίον του γιοτ, ωστόσο χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «εντελώς περιττή» δεδομένης της κατάστασης. «Για εμάς, δεν υπήρχε κανένα περιστατικό μέχρι να ξεκινήσουν οι πυροβολισμοί», κατέληξε.

Η απάντηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το πλήρωμα έριξε προειδοποιητικά πυρά μερικές εκατοντάδες μέτρα μπροστά από το γιοτ, το οποίο φαινόταν να πλέει σε πορεία σύγκρουσης με το πολεμικό πλοίο.

Σύμφωνα με τη ρωσική ανακοίνωση, το πλήρωμα έκρινε ότι το γιοτ βρισκόταν σε «επικίνδυνη πορεία» που θα το έφερνε σε «κοντινή απόσταση» από τη φρεγάτα. Μετά από αρκετές προσπάθειες επικοινωνίας με το γιοτ μέσω ασυρμάτου, που έμειναν αναπάντητες, και αφού το σκάφος διατηρούσε την πορεία του, οι Ρώσοι εκτόξευσαν φωτοβολίδες σήμανσης για να τραβήξουν την προσοχή του.

Το ρωσικό υπουργείο πρόσθεσε ότι το ιστιοφόρο συνέχισε την «επικίνδυνη προσέγγιση» και μόλις έφτασε σε απόσταση σχεδόν 150 μέτρων, ο κυβερνήτης της φρεγάτας «αποφάσισε να ρίξει προειδοποιητικά πυρά κατά μήκος της πορείας του σκάφους χρησιμοποιώντας τα φορητά όπλα του πλοίου». Τότε το γιοτ άλλαξε πορεία απομακρυνόμενο. «Το πλήρωμα της φρεγάτας "Admiral Grigorovich" ενήργησε σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς ναυτιλιακούς κανονισμούς», κατέληξε η Μόσχα.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας δήλωσε την Τρίτη ότι τα προειδοποιητικά πυρά δεν είχαν στόχο το βρετανικό σκάφος, αλλά αποτελούσαν «προσπάθεια να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση». Ο Στάρμερ επιβεβαίωσε αυτή την εκτίμηση την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως το περιστατικό σημειώθηκε 32 χιλιόμετρα (20 μίλια) νότια της Νήσου Ουάιτ, έξω από τα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συνέβη δύο ημέρες μετά την πρώτη αναχαίτιση από τον βρετανικό στρατό ενός πετρελαιοφόρου που συνδέεται με τον «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας στη Μάγχη, αν και οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν να συνδέουν τα δύο γεγονότα.

Οι κινήσεις των ρωσικών πολεμικών πλοίων που διέρχονται από τη Μάγχη - την πιο πολυσύχναστη ναυτιλιακή περιοχή στον κόσμο - παρακολουθούνται συστηματικά από τις βρετανικές αρχές. Την ώρα του περιστατικού, η ρωσική φρεγάτα βρισκόταν υπό την επιτήρηση του HMS Mersey, ενός περιπολικού πλοίου ανοικτής θαλάσσης του Βασιλικού Ναυτικού.