Έρευνα του βρετανικού υπουργείου Άμυνας για τις αναφορές σχετικά με τη ρωσική φρεγάτα.

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας διερευνά αναφορές σύμφωνα με τις οποίες μια ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά προς βρετανικό γιοτ που έπλεε περίπου 20 μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, στη Μάγχη.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:40 της Τρίτης, ανάμεσα στη νήσο Γουάιτ και τη Νορμανδία, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων και σε αυτό ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich», σύμφωνα με το Press Association. Οι αρχές της Βρετανίας έλαβαν αναφορές από ένα υπό βρετανική σημαία γιοτ πως το ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά από απόσταση περίπου 500 μέτρων.

«Ερευνούμε αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των βρετανικών ΜΜΕ, από το γιοτ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές και το σκάφος συνεχίζει το ταξίδι του.

Ρωσικά πολεμικά πλοία περνούν τακτικά από τη Μάγχη και παρακολουθούνται από σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού. Το «HMS Mersey» παρακολουθούσε τη φρεγάτα που ενεπλάκη στο περιστατικό. Τη Δευτέρα, το Βασιλικό Ναυτικό ανέφερε πως το Σαββατοκύριακο τα περιπολικά σκάφη «ΗMS Tyne» και «HMS Mersey» παρακολουθούσαν την εν λόγω φρεγάτα σε μια «επιχείρηση ρουτίνας».

Η φρεγάτα «Admiral Grigorovich» έχει αναπτυχθεί πολλές φορές κοντά σε βρετανικά χωρικά ύδατα φέτος και συχνά συνοδεύει πλοία από τον «σκιώδη» στόλο της Ρωσίας. Έχει μήκος σχεδόν 125 μέτρα και πλήρωμα έως 220 άτομα. Το βασικό πυροβόλο του, των 100 mm, μπορεί να ρίξει 80 βολές το λεπτό, σε απόσταση άνω των 20 χιλιομέτρων και να πλήττει πολλαπλούς στόχους.

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Την περασμένη Κυριακή, Βρετανοί κομάντος έκαναν ρεσάλτο σε τάνκερ του «σκιώδους» στόλου της Ρωσίας, στη Μάγχη. Ήταν η πρώτη φορά που οι βρετανικές δυνάμεις κατάσχεσαν ρωσικό πλοίο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Πάντως, πηγές βρετανικών ΜΜΕ αναφέρουν πως το Λονδίνο βλέπει ως μεμονωμένο το σημερινό περιστατικό και δεν το συνδέει με το ρεσάλτο το δεξαμενόπλοιο «Smyrtos».

Με πληροφορίες από BBC, Guardian