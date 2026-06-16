Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για το περιστατικό με τα προειδοποιητικά πυρά στη Μάγχη.

Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τοποθετήθηκε επίσημα για το συμβάν στη Μάγχη, υπογραμμίζοντας ότι το γιοτ πραγματοποίησε μια επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα. Η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» έριξε προειδοποητικά πυρά στο γιοτ.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Μόσχας, το πλήρωμα του πολεμικού προχώρησε σε βολές με τυφέκια προς την πορεία του σκάφους, αφού προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει επανειλημμένες προσπάθειες να επικοινωνήσει μαζί του μέσω ασυρμάτου, ενώ παράλληλα είχε προχωρήσει και στη ρίψη προειδοποιητικών φωτοβολίδων. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας τόνισε κατηγορηματικά ότι οι ναύτες του ενήργησαν σε «αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας».

Από την πλευρά του, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι διεξάγει ήδη επίσημη έρευνα για το περιστατικό. Εκπρόσωπος του Υπουργείου επιβεβαίωσε στο BBC ότι, μετά από αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας με το βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, η ρωσική φρεγάτα Grigorovich έριξε προειδοποιητικές βολές. Οι ίδιες πηγές διευκρίνισαν ότι οι βολές αυτές δεν είχαν στόχο το σκάφος, αλλά αποτελούσαν μια απέλπιδα προσπάθεια να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση.

Κυβερνητική πηγή του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι επιβαίνοντες στο γιοτ ήταν ένα ζευγάρι ηλικίας περίπου 60 ετών, οι οποίοι δήλωσαν αργότερα ότι δεν άκουσαν ποτέ τη σειρήνα της ρωσικής φρεγάτας. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Το μικρό και χωρίς μηχανή γιοτ είχε παρασυρθεί προς το πολεμικό πλοίο λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατούσε στην περιοχή, έχοντας αποπλεύσει νωρίτερα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για τον έλεγχο της ασφάλειας του ηλικιωμένου πληρώματος και τη συλλογή πληροφοριών, στάλθηκε άμεσα στο σημείο μια βοηθητική βάρκα από το βρετανικό περιπολικό σκάφος HMS Tyne.

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Το σοβαρό αυτό περιστατικό σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή επιχείρηση των Βρετανών κομάντος. Την περασμένη Κυριακή, οι ειδικές δυνάμεις της Βρετανίας αναχαίτισαν στη Μάγχη ένα δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» το οποίο μετέφερε πετρέλαιο υπό καθεστώς διεθνών κυρώσεων.

Αν και πρόκειται για μια επιχείρηση πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του βρετανικού στρατού, οι αξιωματούχοι του Λονδίνου ξεκαθαρίζουν ότι δεν συνδέουν το τωρινό συμβάν της Μάγχης με την επιχείρηση της Κυριακής, θεωρώντας το ως ένα ατυχές ναυτικό συμβάν λόγω καιρικών συνθηκών. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ρωσικά πολεμικά πλοία διέρχονται τακτικά από τη Μάγχη σε διεθνή ύδατα και παρακολουθούνται από σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού.