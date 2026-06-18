Η αδερφή του Γιαν Ντιομαντέ πέθανε σε ηλικία 15 ετών όταν κάποιος άγνωστος έριξε κάτι μέσα στο ποτό της.

Ο Γιαν Ντιομαντέ είναι ένας από τους παίκτες που έχει καταφέρει να στρέψει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του και αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα next big things στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. O 19χρονος εξτρέμ της Ακτής Ελεφαντοστού αναμένεται πολύ σύντομα πως θα πάρει μια μεταγραφή δεκάδων εκατομμυρίων από τη Λειψία προς κάποιο άλλο μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Ο διεθνής επιθετικός έγραψε ένα γράμμα, το οποίο δημοσιεύτηκε στο «Players Tribune», με το οποίο απευθύνεται στην αδερφή του που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 ετών όταν κάποιος άγνωστος έριξε κάτι μέσα στο ποτό της και δεν ξύπνησε ποτέ.

Θυμάται όταν είχε πάρει μια ψεύτικη φανέλα της Γιουνάιτεντ και έγραψε με μαρκαδόρο το όνομα του Κριστιάνο στην πλάτη, λέγοντας πως θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να τον ξεπεράσει.

«Θα κάνω αυτό που προέβλεψες, το ορκίζομαι. Πριν καν φορέσω αληθινά παπούτσια, έλεγες σε όλους: ‘Ο αδερφός μου θα γίνει ο καλύτερος στον κόσμο’. Θα αποδείξω ότι είχες δίκιο, αλλιώς θα πεθάνω προσπαθώντας... Ο αδερφός σου, ο Γιαν».

Αναλυτικά το γράμμα του Γιαν Ντιομαντέ προς την αδερφή του, Ροξάν:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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"Αγαπητή Ροξάν, Θυμάσαι όταν κάποιος μου αγόρασε μια ψεύτικη φανέλα της United, και εγώ έγραψα Ronaldo 7 στην πλάτη με το μαύρο μαρκαδόρο;"

"Δεν ξέραμε πλούσιους ή φτωχούς. Ξέραμε μόνο την ευτυχία."

"Θυμάσαι 25 ανθρώπους να κοιμούνται σε ένα σπίτι πίσω στην Abidjan; Η μαμά ήθελε να δει τις σαπουνόπερές της. Όλοι οι άλλοι ήθελαν να δουν ταινίες. Θυμάσαι πώς έκανα πάντα ότι κοιμόμουν και μετά τα μεσάνυχτα πήγαινα στο δωμάτιο της τηλεόρασης; Έβαζα την τηλεόραση σε πολύ χαμηλή ένταση. Μόνο δύο γραμμές έντασης. Παρακολουθούσα ποδόσφαιρο στο σκοτάδι και ονειρευόμουν."

"Θυμάσαι όταν οι μεγάλοι με είδαν να παίζω ποδόσφαιρο στο χώμα και με αποκαλούσαν «Ρομπέρτο Κάρλος» επειδή σουτ αριστερά τόσο δυνατά; Και θυμάσαι πόσο μέσα μου θύμωνα κρυφά γι' αυτό, επειδή ο CR7 ήταν το είδωλό μου;"

"Θυμάσαι όταν πήγα να παίξω τόσο μακριά από το σπίτι; Ήμουν 9 χρονών. Inter Foot Sud Comoé, όλο το δρόμο κοντά στα σύνορα με τη Γκάνα. Μόνο ένα μικρό αγόρι μόνο του. Δεν ξέρω αν σου έχω πει ποτέ αυτή την ιστορία, αλλά εγώ και τα άλλα παιδιά πηγαίναμε στο χωριό και κλέβαμε πατάτες επειδή πεινούσαμε τόσο. Κάναμε μια «ληστεία τράπεζας». Δύο παιδιά αποσπούσαν την προσοχή του ιδιοκτήτη του μαγαζιού, και 18 άλλα παιδιά έτρεχαν έξω με δύο πατάτες. Δεν ήταν καν καλές. Αλλά είχαν απίθανη γεύση. Χαχαχα. Είναι ακόμα το αγαπημένο μου φαγητό. Βραστές πατάτες με λίγο λάδι. Μου θυμίζει εκείνες τις στιγμές."

"Θυμάσαι όταν πήρα τα πρώτα μου αληθινά ποδοσφαιρικά παπούτσια, και κοιμόμουν μαζί τους; Καθώς μεγάλωνα, έπαιζα πάντα με εκείνα τα λευκά πλαστικά σαγιονάρια. Ακόμα και όταν γυρίζω σπίτι τώρα, παίζω ακόμα με αυτά. Είναι η παράδοσή μας."

"Θυμάσαι όταν γυρνούσα σπίτι, και έλεγες στους φίλους μου από τη γειτονιά, «Γιατί σταματήσατε την προπόνηση; Ο Γιαν δεν πρόκειται να σας αγοράσει αυτοκίνητα. Πρέπει να συνεχίσετε να δουλεύετε»."

"Ήσουν 10 χρονών, και ήδη ο μάνατζέρ μου."

"Θυμάσαι πώς καθόμασταν και ονειρευόμασταν να μετακομίσουμε στη Γαλλία; Πώς θα πηγαίναμε ψώνια και θα παίρναμε το δικό μας διαμέρισμα και εγώ θα γινόμουν πλούσιος ποδοσφαιριστής με αυτοκίνητα και μεγάλο σπίτι, και εσύ δεν θα ανησυχούσες για τίποτα. Εσύ ήσουν αυτή που πίστευε πάντα ότι μπορούσα να γίνω ο επόμενος Κριστιάνο, ενώ όλοι οι άλλοι γελούσαν." "Θυμάσαι όταν μετακόμισα στην Αμερική για το λύκειο στα 15, και ήμουν τόσο νοσταλγικός; Δεν καταλάβαινα τι έλεγε κανείς για μήνες. Με έβαλαν δίπλα σε ένα Γάλλο παιδί, και προσπαθούσε να μεταφράζει ό,τι έλεγε ο δάσκαλος. Θυμάσαι όταν σου τηλεφώνησα λέγοντας, «Δεν θα το πιστέψεις, τα παιδιά εδώ μαλώνουν με τους δασκάλους»."

"Πίσω σπίτι, ξέρεις ότι δεν τολμούσαμε ούτε να αναβοσβήσουμε μπροστά στους μεγάλους."

"Θυμάσαι όταν δεν μπορούσα να πιστέψω ότι τα παιδιά κάπνιζαν μετά το σχολείο; Έλεγες ότι ακουγόταν σαν να ήμουν σε αμερικανική τηλεοπτική σειρά."

"Θυμάσαι όταν με πήγαν σε δοκιμή στη Μπόρνμουθ; Στην Τσέλσι, Ρέιντζερς, Ολυμπιακό, Κρίσταλ Πάλας; Οι Έζε και Ολίσε ήρθαν κοντά μου μετά από μια προπόνηση και μου είπαν, «Έι παιδί, είσαι πραγματικά καλός»."

"Αλλά δεν με υπέγραψαν ούτε αυτοί."

"Ούτε οι βασικές ομάδες στην MLS με ήθελαν. Δεν ήξερα καν γιατί. Δεν μου έδωσαν ποτέ λόγο. Οι μεγάλοι τα χειρίζονταν όλα. Απλώς με πήγαιναν πέρα-δώθε σε όλη την Ευρώπη, και όλοι έλεγαν όχι."

"Η βίζα μου έληξε. Το όνειρό μου τελείωσε. Με έστειλαν πίσω στην Αφρική, και κλάψαμε μαζί." "Εσύ ήσουν αυτή που δεν σταμάτησε ποτέ να πιστεύει. Λίγες εβδομάδες αργότερα, υπέγραψα στη Λεγκανές και κλάψαμε άλλα δάκρυα."

"Ήταν τότε που είχα ακόμα συναισθήματα. Τώρα, δεν νιώθω τίποτα. Είναι σαν να μην είμαι καν άνθρωπος. Από τότε που πέθανες, είμαι απλώς κενός."

"Δεν νομίζω ότι έχυσα ούτε ένα δάκρυ την ημέρα που μου είπαν ότι έφυγες. Ήμουν απλώς σε σοκ."

"Ήταν λίγες εβδομάδες μετά την πρώτη μου εμφάνιση στη Λεγκανές. Ποιος κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα 18 εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης; Ήταν πολύ τρελό. Ήταν ένα όνειρο."

"Και μετά έγινε εφιάλτης. Κάποιος από το σπίτι με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο. Ενοχλούμουν. Δεν καταλάβαινα γιατί με έπαιρναν τόσες φορές."

"Απάντησα, και δεν το μαλάκωσαν καν. Ξέρεις πώς είναι πίσω σπίτι. Χωρίς συναισθήματα. Απλώς……..

«Η αδελφή σου έφυγε.»

«Τι;»

«Πέθανε.»

«Τι λες;»

«Κάποιος έβαλε κάτι στο ποτό της σε ένα πάρτι, και δεν ξύπνησε ποτέ. Έφυγε.»"

"Ήσουν 15."

"15."

"Δεν πήρα ποτέ καμία απάντηση. Δεν ξέρω αν θέλω να ξέρω γιατί. Ίσως ήταν ζήλια. Ίσως είναι κάτι που συμβαίνει στη χώρα μας. Ίσως θα μπορούσα να σε είχα προστατεύσει. Δεν ξέρω."

"Προσπαθώ να εμπιστευτώ το σχέδιο του Θεού. Είναι το μόνο που μπορώ να κάνω. Δεν προσπαθώ να ξεχάσω, γιατί ξέρω ότι δεν θα ξεχάσω. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να χρησιμοποιήσω τον πόνο για να δουλέψω πιο σκληρά, και να κάνω ό,τι ονειρευτήκαμε."

"Έγραψα αυτό γιατί δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Έγραψα αυτό γιατί θέλω να ξέρεις ότι θα φροντίσω να ζεις μέσα από μένα. Θα φροντίσω να μάθει όλος ο κόσμος το όνομά σου. Ολόκληρος ο κόσμος."

"Όλα όσα κάνω σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, είναι για σένα."

"Έχουν συμβεί τόσα πολλά από τότε που σε είδα τελευταία φορά…… Δεν θα το πίστευες καν. Δεν ξέρω αν το πιστεύω εγώ."

"Ξέρεις τι είναι τρελό; Μετά την πρώτη μου εμφάνιση εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, αντάλλαξα φανέλες με τον Εμπαπέ. Θυμάσαι πώς τον βλέπαμε στην τηλεόραση, και έλεγες, «Εμπαπέ; Ναι, είναι καλός. Αλλά ο αδελφός μου είναι καλύτερος»."

"Κάποτε έκανα λάθος σε ένα πράγμα. Δεν θέλω να γίνω πλούσιος. Βλέπω τι κάνει στους ανθρώπους, ακόμα και στην οικογένεια. Όταν ήμουν στη Λεγκανές, όλα όσα έβγαζα τα έστελνα σπίτι. Έφτασε στο σημείο που δεν ήθελα πια λεφτά. Ήταν απλώς βάρος. Δεν σταμάτησαν να ζητάνε. Υποθέτω νόμιζαν ότι ήμουν ήδη εκατομμυριούχος. Δεν είχα καν διαμέρισμα. Ζούσα στο προπονητήριο σε ένα δωμάτιο χωρίς τηλεόραση. Μόνο ποδόσφαιρο και ύπνο, ποδόσφαιρο και ύπνο."

"Δεν ήθελα μεγάλο σπίτι. Δεν ήθελα αυτοκίνητα. Ήθελα απλώς να βάλω τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Τα πάντα για να δείξω στον κόσμο ότι η αδελφή μου είχε δίκιο……."

"Χα…. θα γελάσεις με αυτό. Όταν μετακόμισα να παίξω στη PM Λειψία, άργησα πάντα. Λοιπόν, όχι ακριβώς αργούσα. Αλλά έφτανα στην ώρα μου, που στη Γερμανία σημαίνει ότι είσαι πολύ αργοπορημένος."

"Άρα ξέρεις τι έκανα μετά. Άρχισα να φτάνω 90 λεπτά νωρίτερα σε όλα. Ήμουν τόσο νωρίς όλη την ώρα που οι τύποι άρχισαν να με λένε «Τον Γερμανό»."

"Πάντα υπερβάλλω σε όλα. Δεν έχω καθόλου ψυχραιμία. Πάντα μου το έλεγες αυτό."

"Το γήπεδο είναι πια ο μόνος τόπος που νιώθω σπίτι μου. Είναι το μέρος όπου νιώθω ήρεμος, και μπορώ να σου μιλήσω. Απλώς εύχομαι να ήσουν ακόμα εδώ για να σου πω….. Το καταφέραμε."

"Όλα όσα είπες βγήκαν αληθινά."

"Φεύγουμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο αύριο. Στ' αλήθεια. Ο αδελφός σου θα παίξει για την Ακτή Ελεφαντοστού, όπως ο Ντρογκμπά, όπως ο Γιάγια, όπως ο Ζερβίνιο."

"Δεν το βλέπω καν σαν παιχνίδι. Το βλέπω σαν σκηνή. Αυτή είναι η ευκαιρία μου να δείξω σε όλο τον κόσμο αυτό που είδες εσύ σε μένα. Κάθε φορά που σκοράρω, θα φροντίσω να μάθει όλος ο κόσμος το όνομά σου. Θα φροντίσω να μην σε ξεχάσουν."

"Πάντα έλεγες ότι μπορούσα να γίνω καλύτερος από τον Κριστιάνο. Αν τον δω εκεί, θα του πω ένα γεια από σένα." "Θα κάνω αυτό που προέβλεψες, το ορκίζομαι. Πριν καν έχω αληθινά παπούτσια, έλεγες σε όλους, «Ο αδελφός μου θα γίνει ο καλύτερος στον κόσμο»."

"Θα αποδείξω ότι είχες δίκιο, ή θα πεθάνω προσπαθώντας... Ο αδελφός σου, Γιαν."

{https://x.com/TouchlineX/status/2067470903898771755}