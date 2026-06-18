Ο υπάλληλος φέρεται να μετακινήθηκε στη θέση του σταθμάρχη μετά το περιστατικό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ.

Στο επίκεντρο έρευνας βρίσκεται εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ, έπειτα από καταγγελία επιβάτη που υποστήριξε ότι του ζητήθηκε το ποσό των 20 ευρώ προκειμένου να αποφύγει την επιβολή προστίμου για μετακίνηση χωρίς έγκυρο εισιτήριο.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ο ελεγκτής φέρεται να απομάκρυνε επιβάτες που είχαν εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο, από τους υπόλοιπους συναδέλφους του και να τους πρότεινε μια άτυπη «διευθέτηση», ζητώντας χρηματικό ποσό αντί της βεβαίωσης παράβασης.

Η πρακτική του έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας, ενώ μετά την παραλαβή των χρημάτων χρησιμοποιούσε την υπηρεσιακή του κάρτα για να επιτρέψει τη διέλευση των επιβατών από τις μπάρες του σταθμού.

Την υπόθεση σχολίασε και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ, Σπύρος Ρεβύθης, ο οποίος υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος μετακινήθηκε στη θέση του σταθμάρχη μετά το περιστατικό.

Από την πλευρά της, η ΣΤΑΣΥ διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη μετακίνηση δεν αποτελεί προαγωγή, επισημαίνοντας ότι έχουν ακολουθηθεί όλες οι προβλεπόμενες υπηρεσιακές διαδικασίες.

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Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο εργαζόμενος έχει ήδη περάσει από πειθαρχικό έλεγχο, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες και τυχόν ευθύνες που προκύπτουν.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Σχετικά με υπόθεση υπαλλήλου της ΣΤΑ.ΣΥ, ελεγκτή κομίστρου, που ελέγχεται από τη Δικαιοσύνη για υπόθεση φερόμενης κατάχρησης χρημάτων, διευκρινίζονται τα εξής:

Μετά από σχετική καταγγελία, η ΣΤΑ.ΣΥ κίνησε άμεσα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, που προβλέπουν εσωτερική έρευνα, πειθαρχική διαδικασία και κλήση σε απολογία. Στον συγκεκριμένο υπάλληλο επιβλήθηκε ποινή προσωρινής παύσης καθηκόντων, η υπόθεση εστάλη στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και από τις αρμόδιες Αρχές ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη.

Μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ο εργαζόμενος επανήλθε στην εταιρεία με μεταβολή ειδικότητας. Τοποθετήθηκε σε θέση θυρωρού και στη συνέχεια ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη, κατόπιν συμμετοχής του σε σχετική εσωτερική διαδικασία και αφού ολοκλήρωσε την απαιτούμενη εκπαίδευση. Επισημαίνεται, ότι η ειδικότητα του σταθμάρχη δεν περιλαμβάνει καθήκοντα διαχείρισης ή είσπραξης χρημάτων και δεν σχετίζεται με οικονομικές συναλλαγές ή διαχείριση κυκλοφορίας συρμών.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. διαχειρίστηκε τη συγκεκριμένη καταγγελία, όπως και κάθε καταγγελία, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο και διασφαλίζοντας την τήρηση των αρχών της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας.

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