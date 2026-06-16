Οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και κρίθηκαν αντίθετες με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 389.339 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, έπειτα από ελέγχους που αφορούσαν τόσο την τήρηση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους όσο και την αντιμετώπιση της διακίνησης απομιμητικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, οι έλεγχοι εντάσσονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης επιχειρησιακής δράσης για την προστασία των καταναλωτών, την καταπολέμηση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 309.339 ευρώ στην εταιρεία TOTTIS BINGO AEBE, καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 33 κωδικούς προϊόντων της κατηγορίας σοκολατοειδών.

Οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και κρίθηκαν αντίθετες με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Παράλληλα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αποθήκη στον Δήμος Δάφνης, οι ελεγκτικές αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν 6.341 τεμάχια απομιμητικών αξεσουάρ, τα οποία στη συνέχεια καταστράφηκαν. Για την υπόθεση επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 80.000 ευρώ.