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Η παράβαση της Nestle Hellas, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αρχής, αφορά σε προϊόντα των κατηγοριών καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών.

Σχεδόν 3 εκατ. ευρώ πρόστιμο επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στη Nestlé Hellas Α.Ε.

Ο λόγος του προστίμου ύψους 2.992.987 ευρώ είναι η υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 48 κωδικούς προϊόντων βασικών κατηγοριών κατανάλωσης.

Η παράβαση, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Αρχής, αφορά σε προϊόντα των κατηγοριών καφέ, σοκολάτας, βρεφικού γάλακτος και βρεφικών κρεμών και διαπιστώθηκε κατά την περίοδο από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων που διενεργούνται για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μικτού περιθωρίου κέρδους, βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στη συστηματική επεξεργασία των φακέλων ελέγχου που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ η εξέταση και των υπόλοιπων υποθέσεων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς. Παράλληλα, αναμένεται η ολοκλήρωση νέων ελέγχων το προσεχές διάστημα.