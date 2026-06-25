«Οδεύοντας προς τις κάλπες θα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να συρρικνώνεται. Ο αντίπαλός μας είναι η Αριστερά», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των επόμενων εκλογών. Το… πιστοποιητικό αναγόρευσης υπέγραψε επισήμως, σήμερα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης με δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος είπε σήμερα:

«Είναι υγιές ότι ο κ. Τσίπρας έχει επανεμφανιστεί, διότι φαίνονται οι ιδεολογικές, πολιτικές και οποιεσδήποτε άλλες διαφορές. Οδεύοντας προς τις κάλπες θα βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να συρρικνώνεται, θα βλέπουμε τη «Βαβέλ» πολλών κομμάτων να μην μπορεί να εκπέμψει ένα ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Ο αντίπαλός μας είναι η Αριστερά. Εμείς απέναντί του (σ.σ. στον Αλέξη Τσίπρα) προτάσσουμε μια ατζέντα κεντροδεξιάς», με τον Γιάννη Κολοκυθά να του επισημαίνει: «Α! Έχετε επιλέξει αντίπαλο απ’ ότι βλέπω».

«Ο κόσμος τον έχει επιλέξει», είπε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης – μία μέρα μετά τη δημοσκόπηση που δείχνει την ΕΛΑΣ στο 21,4%, έχοντας απόσταση μόλις 6,9 μονάδων από τη ΝΔ. «Και εσείς το λέτε καθαρά, ότι αντίπαλός μας είναι ο Τσίπρας», συνέχισε ο δημοσιογράφος, με τον Γραμματέα της ΝΔ να απαντά: «Η επανεμφάνισή του είναι η απόδειξη ότι οι διάδοχοί του απέτυχαν».

{https://youtu.be/svg2TfkYEkU?si=ksek6TEUYd-LrbA_&t=95}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μ. Καλ.