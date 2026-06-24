«Έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση», είπε ο Μαρίνος Σκανδάμης για την απόφασή του να αποχωρήσει από τη Χαριλάου Τρικούπη.

«Ο κ. Τσίπρας είναι πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων και εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στην ΝΔ που μπορεί να συσπειρώσει τον δημοκρατικό κόσμο», δήλωσε ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Μαρίνος Σκανδάμης, στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο δικηγόρος, Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μία μέρα μετά την ανακοίνωση της «σκιώδους κυβέρνησης» της ΕΛΑΣ, επισήμανε στόχος του κόμματος είναι να συγκροτηθεί ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακόμα και την πρώτη θέση εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία.

Μεταξύ άλλων, επεσήμανε:

Για την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ και την συμμετοχή του στην ΕΛ.Α.Σ.

«Είναι καταστάσεις τις οποίες έχουμε βιώσει για πάρα πολύ καιρό πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στο ΠΑΣΟΚ, μιας τακτικής ενός διπλού λόγου που μια ανοίγει την πόρτα για προοδευτικές κυβερνήσεις, την άλλη την κλείνει, έχει την κα Διαμαντοπούλου να μιλά και να φτιάχνει το προφίλ του κ. Μητσοτάκη όλα αυτά από ένα σημείο και έπειτα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά. Έρχεται ο καθένας αντιμέτωπος με την συνείδησή του και αν μπορεί να στηρίξει το βάρος τέτοιων επιλογών. Εγώ έχω τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές για τις επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ότι θα έπρεπε να πάρει μια πιο ριζοσπαστική προοδευτική κατεύθυνση, δεν έβλεπα αυτό να γίνεται επομένως επέλεξα να αποσυρθώ από το κόμμα και συστρατεύτηκα με την προσπάθεια του Α. Τσίπρα.

Δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με τον Αλέξη Τσίπρα απλά τη Δευτέρα το βράδυ υπήρχε ένα τηλέφωνο, υπήρχε μια μεγάλη συζήτηση και πήρα την απόφαση και προχώρησα», είπε.

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Για τον Αλέξη Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας είναι πιο ώριμος σε σχέση με το παρελθόν, πιο έμπειρος στα θέματα διαχείρισης καταστάσεων που αφορούν την Ελλάδα και οικονομικών και κοινωνικών και πολιτικών και οπωσδήποτε εγγυάται αταλάντευτα μια διαδρομή ενάντια στην ΝΔ που μπορεί να συσπειρώσει τον δημοκρατικό κόσμο. Δεν θέλω να ακυρώσω συνολικά την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ , μέσα σε αυτό υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν χαρακτηριστικά σοσιαλιστικά, δημοκρατικά, αριστερά, οικολογικά και δίνουν και αυτοί τη δική τους μάχη και εύχομαι και το ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να γίνει μια τέτοια δύναμη, να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις και εάν μετά τις εκλογές δεν επαρκούν οι δυνατότητες ενός κόμματος να συγκροτήσει κυβέρνηση να υπάρχει μια συμπόρευση κομμάτων. Του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ και αριστερών κομμάτων», δήλωσε και πρόσθεσε: «Το μεγάλο στοίχημα για την ΕΛΑΣ είναι να βγει πρώτη. Βλέπω ότι γίνεται μια μεγάλη συσπείρωση στη βάση του κόμματος, άνθρωποι οι οποίοι είχαν απομακρυνθεί όλο και περισσότερο «ξεκουμπώνονται», άνθρωποι που είναι ενθαρρυντικοί ως προς το εγχείρημα και βλέπουν το κόμμα ως ένα σοβαρό πόλο εναλλακτικής λύσης κόντρα σε μια κυβέρνηση που λυμαίνεται τη χώρα. Θεωρώ ότι το μέλλον θα είναι θετικό. Νομίζω ότι συγκροτείται ένας πόλος ο οποίος μπορεί να επιτελέσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ακόμα και την πρώτη θέση εφόσον υπάρχει άνοιγμα σε όλη την κοινωνία και αυτός είναι και ο μεγάλος στόχος και της ΕΛΑΣ».

Για αν θέλει να κατέβει υποψήφιος στις εκλογές

«Εγώ είμαι θετικός για αυτό, προφανώς οι αποφάσεις δεν αφορούν εμένα αφορούν την ίδια την ΕΛΑΣ».