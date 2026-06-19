Ο συρμός εκτελούσε το δρομολόγιο Kadikoy - αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη.

Τρία άτομα τραυματίστηκαν όταν ένας συρμός του μετρό που εκτελούσε το δρομολόγιο Kadikoy - αεροδρόμιο Sabiha Gokcen στην Κωνσταντινούπολη εκτροχιάστηκε.

Το περιστατικό συνέβη σε ώρα αιχμής, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ατύχημα συνέβη λόγω δυσλειτουργίας ενός διακόπτη. Οι επιβάτες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες ενώ οι υπόλοιποι εκκένωσαν τον συρμό.

{https://x.com/bosunatiklama/status/2068019300191912079}

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται οι επιβάτες να περπατούν μέσα στη σήραγγα μετά το περιστατικό με τον εκτροχιασμό. Άμεσα στο σημείο έφτασαν ομάδες διάσωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

{https://x.com/tassagency_en/status/2068037413176496333}

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Οι επιβάτες βοήθησαν ο ένας τον άλλον να βγουν από τα εκτροχιασμένα βαγόνια του τρένου, περπάτησαν μέσα από τις γραμμές του μετρό, με κάποιους να προσπαθούν να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς μέσω των τηλεφώνων τους, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

{https://x.com/nefesgazete/status/2068022629013803137}

Σύγκρουση τρένων στη Βρετανία

Ωστόσο αυτό δεν είναι το πρώτο περιστατικό με τρένα που σημειώνεται απόψε. Λίγο νωρίτερα, το βράδυ της Παρασκευής δύο τρένα συγκρούστηκαν κοντά στο Μπέντφορντ, στη Βρετανία. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για σοβαρά τραυματισμένα άτομα.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ και ένα από το Κόρμπι, αμφότερα με προορισμό τον σταθμό St Pancras. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η μία αμαξοστοιχία είχε σταματήσει και η άλλη έπεσε πάνω της, στην πίσω μεριά. «Ανταποκρινόμαστε σε αναφορές για σύγκρουση στην οποία εμπλέκονται δύο τρένα, στην περιοχή του Μπέντφορντ», ανέφερε ανάρτηση της αστυνομίας μεταφορών της Βρετανίας. Μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πόσοι έχουν τραυματιστεί, ούτε ποια είναι η κατάστασή τους.

{https://x.com/RapidReport2025/status/2068026871246110943}

Στο σημείο έσπευσαν πέντε ελικόπτερα- ασθενοφόρα και 30 οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ διακόπηκαν δρομολόγια των τρένων και οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή.

Πώς έγινε η σύγκρουση των τρένων στη Βρετανία

Η σύγκρουση έγινε περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ. Σύμφωνα με την Telegraph, η σύγκρουση έγινε περίπου στις 17:15, σε ώρα αιχμής και φαίνεται πως το τρένο από το Κόρμπι έπεσε στην πίσω πλευρά της αμαξοστοιχίας από το Νότιγχαμ.

Οι πρώτες πληροφορίες της Telegraph αναφέρουν ότι το ένα τρένο είχε σταματήσει λόγω βλάβη σε σύστημα ασφαλείας, το Αυτόματο Σύστημα Προειδοποίησης, που ακινητοποιεί τα τρένα αν περάσουν κόκκινο σηματοδότη. Ο μηχανοδηγός του σταματημένου τρένου μιλούσε τηλεφωνικά με το προσωπικό συντήρησης, για τη βλάβη, όταν έπεσε πάνω του, από την πίσω μεριά, η άλλη αμαξοστοιχία. Η Telegraph δημοσίευσε χάρτη που αποτυπώνει το σημείο της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα.

{https://x.com/MarioNawfal/status/2068035023064961259}

Με πληροφορίες του Reuters/Andolu





