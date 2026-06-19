Για 20ή μέρα συνεχίζονται στην Αλβανία οι μαζικές διαδηλώσεις κατά της κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος που σχεδιάζει ο γαμπρός και η κόρη του Τραμπ.

Κατηγορίες σε βάρος 27 διαδηλωτών απήγγειλαν οι αρχές στην Αλβανία την Παρασκευή για διατάραξη δημόσιας τάξης.

Οι κατηγορίες αφορούν σε συμμετοχή τους σε νέα διαδήλωση στα Τίρανα κατά του μεγαλόπνοου σχεδίου του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ και της συζύγου του, κόρης του Αμερικανού προέδρου, Ιβάνκα για την ανέγερση ενός πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη χώρα.

Πριν την αποψινή διαδήλωση, την 20η συνεχόμενη μέρα, η αστυνομία έκανε γνωστό πως οι 27 που κατηγορήθηκαν «κατεύθυναν» τους συμμετέχοντες σε δρόμους εκτός των προβλεπόμενων οδών, κατά τη διάρκεια μιας πορείας στα Τίρανα το βράδυ της Πέμπτης.

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Όλοι τους κατηγορούνται για «ενέργειες διατάραξης της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

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Στις αρχές της εβδομάδας, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βάρος τουλάχιστον 35 διαδηλωτών. Η αιτιολογία σύμφωνα με τις αρχές ήταν ότι απέκλεισαν τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τα Τίρανα με το αεροδρόμιο το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης του πολυτελούς ξενοδοχείου.

«Ύστερα από έρευνες των δικαστικών αρχών σχετικά με τους αποκλεισμούς δρόμων στα Τίρανα από διοργανωτές των κινητοποιήσεων και διαδηλωτές κινήθηκαν διώξεις σε βάρος 16 πολιτών», σύμφωνα με δελτίο Τύπου, στο οποίο επισημαίνεται πως άλλοι 19 άνθρωποι έχουν ήδη κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση και δύο εξακολουθούν να αναζητούνται.

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Οι διαδηλωτές αναμένεται να συγκεντρωθούν εκ νέου το βράδυ της Παρασκευής για να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις ώσπου τα αιτήματά τους, ιδίως η ακύρωση αυτού του σχεδίου, ικανοποιηθούν.

Οι παρθένες παραλίες της Αλβανίας

Η Αλβανία έχει ακτογραμμή μήκους 450 χλμ. που έχει μείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος ανεκμετάλλευτη λόγω των σκληρών νόμων, που επικρατούσαν επί δεκαετίες κατά το προηγούμενο κομουνιστικό καθεστώς. Οι διαδηλωτές φοβούνται πως η παρθένα ακτογραμμή με την επένδυση αυτή θα περάσει στα χέρια πλουσίων επενδυτών. Η μαζική οργή πυροδοτήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει να σέρνουν έναν διαδηλωτή από φύλακα ιδιωτικής εταιρείας ενώ διαδήλωνε στην περιοχή.

Η ανάπτυξη σχεδιάζεται εντός ενός φυσικού καταφυγίου και μιας από τις πιο πολύτιμες περιοχές βιοποικιλότητας της Αλβανίας, που αποτελεί βασικό σταθμό για τα αποδημητικά πουλιά κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.

Οι διαδηλωτές κατηγορούν τον Τζάρεντ Κούσνερ και την Ιβάνκα Τραμπ ότι σχεδιάζουν ένα νέο «νησί Επστάιν».

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Από τα τέλη Μαΐου, σκαπτικά μηχανήματα έχουν μπει στην περιοχή και έχουν ανοίξει διόδους, έχουν σκάψει μέσα στην άμμο, έχουν καθαρίσει τη γη ανάμεσα από τα πεύκα και έχουν τοποθετήσει περιφράξεις.

Περιβαλλοντικές ομάδες από την Αλβανία και ολόκληρη την Ευρώπη, καταδίκασαν το σχέδιο, με μία ένθερμη τοπική ομάδα να καταγγέλλει ότι οι μακροχρόνια προστατευόμενοι βιότοποι «καταστρέφονται ανεπανόρθωτα».

Επένδυση πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων

Η αρμόδια αρχή κατά της διαφθοράς στην Αλβανία έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα που σχετίζεται με το μεγαλόπνοο έργο αλλά δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες. Η κυβέρνηση Ράμα επιμένει ότι η περιοχή που προορίζεται να γίνει η επένδυση είναι ιδιωτική. Ωστόσο, έχουν υπάρξει αντιδράσεις και αμφιβολίες για την ιδιωτικοποίηση της περιοχής, κάτι που αποτελεί κοινή νομική διαμάχη. Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα παραμένει πιστός στην επένδυση λέγοντας πως θα συνάδει με την φιλοδοξία της Αλβανίας να γίνει ένας παγκόσμιος τουριστικός προορισμός.

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«Η Αλβανία δεν πρέπει να είναι μία χώρα που φοβάται τεράστιες επενδύσεις σαν κι αυτή, όπου εξαιρετικοί εταίροι έχουν συνεργαστεί για να επενδύσουν 4 δισ. ευρώ», δήλωσε ο Ράμα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει αυτή η επένδυση όσο βρίσκομαι εγώ εδώ» τόνισε.

Με πληροφορίες AFP/AP/ΑΠΕ