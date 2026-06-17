Σύμφωνα με τον κ. Ράμα, η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση αυτού που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας, στο νησί Σαζάν.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα θεωρεί ότι οι διαδηλώσεις εναντίον της σχεδιαζόμενης ανέγερσης πολυτελούς θέρετρου σε νησί κοντά στις ακτές της χώρας στην Αδριατική οφείλονται σε παραπληροφόρηση, ενώ απορρίπτει πως προστατευόμενη περιοχή πωλήθηκε σε επενδυτές, συμπεριλαμβανομένου του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Το γεγονός είναι πως δεν έχει κλειστεί καμιά συμφωνία για το νησί Σαζάν», διαβεβαιώνει, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στο Γερμανικό Πρακτορείο στο Βερολίνο. «Είναι όλα ψέματα», επιμένει.

Σύμφωνα με τον κ. Ράμα, η κυβέρνησή του διαπραγματεύεται ακόμη πιθανή σύμπραξη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα για την ανέγερση αυτού που δυνητικά θα γίνει το μεγαλύτερο πολυτελές θέρετρο της χώρας, στο νησί Σαζάν.

Επιβεβαιώνει ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός του κ. Τραμπ, είναι ανάμεσα στους δυνητικούς επενδυτές.

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Ωστόσο διαψεύδει κατηγορηματικά, κάνοντας λόγο για ψευδείς ειδήσεις, το ότι «οι Κούσνερ απέκτησαν το νησί» ή ότι «η Αλβανία πούλησε το νησί».

«Η Αλβανία έχει μετατραπεί σε πλατφόρμα όλης της οργής εναντίον του Τραμπ σε ολόκληρο τον κόσμο», υποστηρίζει ο κ. Ράμα.

Στη χώρα των Βαλκανίων, υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταγράφονται ογκώδεις διαδηλώσεις επί εβδομάδες εναντίον της σχεδιαζόμενης επένδυσης. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις στην πρωτεύουσα, τα Τίρανα, όπου ξέσπασαν επεισόδια με την αστυνομία.

Πέρα από το Σαζάν, το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης την εκχώρηση σε ιδιώτες μικρής χερσονήσου κοντά στην πόλη Ζβερνέτς, που χωρίζει τη λιμνοθάλασσα Νάρτα από την Αδριατική. Πρόκειται για προστατευόμενη περιοχή, καθώς χαρακτηρίζεται βιότοπος πουλιών και άλλων ειδών πανίδας.

Ο κ. Ράμα δηλώνει πως η προπαρασκευαστική, ερευνητική δουλειά εκεί ανεστάλη προσωρινά, εξαιτίας της «πίεσης», επιμένει ωστόσο πως η επένδυση θα προχωρήσει.

Κατά τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σχέδια για καμιά από τις δυο τοποθεσίες. Τονίζει πως είναι προϋπόθεση το να διενεργηθούν μελέτες περιβαλλοντικής επίπτωσης.

Οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος επικρίνουν τροποποιήσεις της αλβανικής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές, που εγκρίθηκαν το 2024. Η κυβέρνηση Ράμα λέει πως ήταν «διευκρινιστικές» για το καθεστώς προστατευόμενων περιοχών. Η ΕΕ ωστόσο εκτίμησε πως οι αλλαγές της νομοθεσίας αποδυνάμωσαν το νομικό πλαίσιο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρωθυπουργός Ράμα απορρίπτει τη θέση αυτή. Τονίζει πως δεν υπάρχει «καμιά περίπτωση» η χώρα που βρίσκεται σε πορεία ένταξης στην ΕΕ να εγκρίνει σχέδια που δεν βρίσκονται σε «πλήρη συμμόρφωση» προς τα ευρωπαϊκά κριτήρια για το περιβάλλον.